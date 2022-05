La materia grigia che produce valore - Recensione del libro

Soprattutto alla luce dei grandi cambiamenti e problemi che il lockdown ha creato nel profondo dell'animo di molti manager.

Mente e organizzazione, si diceva, costituiscono un universo vastissimo e a tratti imperscrutabile, variegato, di complicata ed univoca interpretazione.

Costituisce una sfida indispensabile che può essere vinta adottando un approccio nuovo, che parta dal rapporto con la scienza e che vede emergere la figura del neuro-manager, capace di gestire il cambiamento sulla base di quanto riferiscono le neuroscienze.



"Un manager che sappia mettere in discussione i paradigmi tradizionali, attento a sostenibilità e inclusività, stimolatore di innovazione e creazione di valore, con alte competenze tecnologiche ma anche un sapere legato alla gestione delle intelligenze e delle personalità.

Capace di tendere ad un benessere organizzativo che passi da quello del personale dipendente e sappia andare oltre, guardando anche alle famiglie e alla comunità sociale di prossimità".

Il testo, con fare e parole pacate, passa in rassegna la teoria ma, soprattutto, la pratica, offrendo strumenti per una nuova gestione delle organizzazioni: il gioco, la resistenza al cambiamento, il lutto vissuto come esperienza di transito e di cambiamento, di crescita quasi; e ancora il desiderio, la progettualità personale, i quattro schemi mentali di conoscenza, volontà, consapevolezza e pratica.



Tutti tasselli di una nuova visione della vita aziendale suggerita.

Un volume complesso, ma necessario, che si propone come impegno corale di una comunità di professionisti in dialogo con la scienza, che porta all'attenzione del lettore ogni indicazione - teorica e pratica - per un miglior governo dell'universo umano nelle organizzazioni.

Un lavoro complesso e lungo.

L'importante è che se ne sia intrapreso il cammino.

Titolo: Il cervello al lavoro.

Neuroscienze in azienda: dalla teoria alla pratica

Autore: Riccardo Bubbio

Editore: FrancoAngeli

Pagine: 210

Federico Unnia

Aures Strategie e politiche di comunicazione