2021 anno di rilancio per il Fintech

Nel 2021 i Business Angels che investono tramite club deal hanno ribadito la propria preferenza ad investire in fase Seed, che corrisponde al 66,4% delle startup analizzate, valore in crescita rispetto all'anno precedente proprio a confermare questo posizionamento strategico.

Lo IAG Index sottolinea l'interesse nello stadio di sviluppo Seed anche grazie alla maturità dell'ecosistema venture capital italiano che ha assistito alla nascita di numerosi nuovi player con un ruolo di incubatori e acceleratori in fase pre-seed e fondi istituzionali di VC e Corporate VC che invece affiancano i progetti in fase early stage.

Questo permette agli angel group di dare il loro pieno sostegno alle startup nella fase in cui possono contribuire maggiormente per importi investiti e affiancamento strategico agli imprenditori: investire tramite gruppo infatti permette di aumentare l'importo dei capitali raccolti a favore della startup senza esporsi individualmente in maniera eccessiva (mantenendo così una buona diversificazione del portafoglio) e di far leva su competenze multidisciplinari all'interno del gruppo di investitori.



Nel corso del 2021 si nota un aumento generalizzato delle valutazioni, sia in fase pre-money che post-money: la maggiore presenza di attori e la valutazione delle politiche a favore dell'ecosistema hanno consentito un "effetto inflazionistico" sull'intero tessuto delle startup innovative.

In aggiunta, l'imponente intervento da parte di Cassa Depositi e Prestiti ha permesso di superare per la prima volta in Italia un miliardo di euro di investimenti nel 2021.

Inoltre, il tema Diversity & Inclusion sta assumendo un ruolo sempre più rilevante: per le organizzazioni più virtuose in questo ambito, le best practice costituiscono un driver di innovazione e differenziazione, fanno aumentare i ricavi e migliorano la customer satisfaction.

In particolare, la diversità di genere rappresenta un ingrediente fondamentale per lo sviluppo di una startup, per riuscire a cogliere le opportunità e le necessità del mercato a 360°.



A questo proposito, lo IAG Index ha evidenziato come la percentuale di startup analizzate con almeno una donna tra i founders si rivela sopra gli standard internazionali, raggiungendo il 41,3%, con un incremento importante del 58% rispetto al 2020, che si è distribuito in modo piuttosto omogeneo in tutte le aree Industry analizzate.

In questa ottica, IAG ha intrapreso diverse iniziative per valorizzare questi due valori che da sempre sono centrali per l'associazione, inclusione e diversità: nel corso del 2021 è stata portata avanti una campagna di diversity con l'obiettivo di offrire pari opportunità per la nascita e la valorizzazione di talenti, sono state create partnership con realtà territoriali e settoriali per sviluppare una società più innovativa, più equa e più sostenibile, ed è stato pubblicato un ricco calendario di contenuti editoriali ed interviste realizzate con i soci e gli attori dell'ecosistema, che hanno sottolineato l'importanza dell'argomento e quanto ancora si può fare per attuare un reale cambiamento.



Secondo Carlo Tassi, Presidente Italian Angels for Growth, "IAG si pone l'obiettivo di essere un terreno fertile dove business angels e startupper si possano incontrare e intraprendere insieme questo viaggio, offrendo inoltre la possibilità ai potenziali investitori di avvicinarsi a questo mondo con percorsi di education e affiancamento da parte di investitori senior.

In questo panorama, lo IAG Index si rivela uno strumento utile per misurare l'ecosistema delle startup e intercettare quello che sta accadendo al mondo delle imprese innovative".