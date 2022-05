Carenza di semiconduttori: la normalizzazione dell'industria dei chip Ã¨ veramente vicina?

I semiconduttori sono essenziali per la produzione delle auto moderne: dai sistemi avanzati di assistenza alla guida ai sistemi di frenata.

In loro assenza, la produzione può presto fermarsi.

Esempi recenti in questo trimestre includono la chiusura dello stabilimento di Mini per due settimane a causa di carenze, mentre la fabbrica di Tesla a Shanghai ha chiuso temporaneamente durante un lockdown locale e per rispettare le ordinanze locali.

Il neon è un gas nobile essenziale usato per i laser ad eccimeri come parte del processo di litografia nella produzione di semiconduttori. Il neon costituisce circa lo 0,0018% dell'aria e viene isolato come sottoprodotto, principalmente dall'industria siderurgica utilizzando un'unità di frazionamento dell'aria (ASU).



Ci sono circa 28 grandi ASU a livello globale, di cui circa 10 sono in grado di purificare la miscela grezza.

Due dei principali fornitori di neon con sede in Ucraina hanno interrotto la produzione: le stime collocano l'impatto sulle forniture mondiali al 30%.

Al momento, non ci si aspetta che questo abbia un ulteriore impatto materiale sulla carenza di semiconduttori, dal nostro punto di vista, dato che le aziende hanno accumulato scorte strategiche con una serie di fornitori globali e sono state in grado di diversificare ulteriormente l'approvvigionamento dal 2014.

Con il significativo aumento dei prezzi del neon, ci aspettiamo che vengano costruiti più ASU e che si giunga alla normalizzazione entro la fine dell'anno.

Il Senato degli Stati Uniti ha recentemente approvato un disegno di legge emendato - attualmente in fase di "composizione delle divergenze" nel processo legislativo - per fornire 52 miliardi di dollari all'industria dei chip statunitensi.



Questo permetterebbe ai produttori di ridurre la dipendenza dalle catene di fornitura di altri Paesi e di sostenere la produzione interna di semiconduttori, la ricerca e lo sviluppo.

In Europa, la Commissione ha annunciato un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema dei semiconduttori, che aggiungerà 15 miliardi di euro ai 30 miliardi di euro già previsti.

Il presidente von der Leyen ha evidenziato due obiettivi principali nella sua dichiarazione dell'8 febbraio: In primo luogo, aumentare la resilienza alle crisi future e in secondo luogo, rendere l'Europa un leader, con l'obiettivo di arrivare al 20% della produzione di chip del mercato globale entro il 2030 (attualmente è il 9%).

Questo implicherebbe un aumento degli sforzi stimati in quattro volte superiori rispetto a quelli attuali, dato che la domanda dovrebbe raddoppiare per allora.

I vincoli di approvvigionamento globale hanno evidenziato quanto siano cruciali i semiconduttori in tutti i settori e l'importanza di mantenere un livello di inventario sufficiente per garantire al minimo i disagi.



Questo ha portato le aziende a passare da un inventario "just in time" a livelli elevati di "just in case".

Tuttavia, resta da vedere se o quando l'impatto degli ordini extra comincerà a mostrarsi, man mano che gli ordini vengono evasi e i clienti smettono di accumulare scorte.

Pieran Maru, Investment Analyst di GAM Investments