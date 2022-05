Retailer (anche in-store) e recensioni online: un rapporto da migliorare

Quando un cliente fa acquisti online, la prima cosa che guarda sono le specifiche del prodotto e poi le recensioni.

Ciò che i retailer possono fare è mostrare recensioni equilibrate: una o due recensioni leggermente negative possono, infatti, rafforzare la fiducia se l'opinione è costruttiva.

Inoltre, è necessario evitare che sembri che il brand abbia pagato per la recensione.

I clienti passano più di 15 ore a settimana cercando prodotti sui propri smartphone

I clienti sono abituati a usare i propri smartphone per guardare le recensioni e le informazioni sui prodotti.



Lo fanno quando si godono un caffè mattutino in cucina o mentre vanno al lavoro in treno o metropolitana.

Questa familiarità con le recensioni è il motivo per cui i retailer dovrebbero facilitare l'accesso alle recensioni dei prodotti in negozio.

Ciò che i retailer possono fare è sfruttare il codice a barre del prodotto e usare la tecnologia Smart Data Capture per interagire con lo smartphone del cliente; abbinare questo servizio alla propria app mobile per lo shopping (ad esempio Scan & Go); e affiggere cartelli in giro per il negozio per informare i consumatori che possono controllare le informazioni e le recensioni dei prodotti tramite l'app.

Il 93% delle persone che utilizza lo smartphone per cercare informazioni completa l'acquisto del prodotto o servizio

Funzionalità? Taglia? Prestazioni? Ci sono molte ragioni per cui i clienti rimandano l'acquisto di prodotti.



Spesso vogliono comprare, ma vogliono sciogliere qualsiasi riserva prima di farlo.

Fornire un facile accesso alle recensioni può aiutare a superare l'esitazione dei clienti nel momento più importante: quando sono vicini al prodotto e alla cassa.

Ma può tutto questo funzionare in un negozio fisico?

Recensioni e informazioni sui prodotti chiaramente possono aiutare a vendere prodotti online; ma possono funzionare allo stesso modo in un negozio fisico?

Secondo, Cate Trotter, analista di Insider Trends, possono.

Nel corso di un webinar organizzato insieme a Scandit ha citato una ricerca di Reevoo che afferma che le recensioni possono far crescere le vendite di 2,7 volte, dichiarando: "Questo dato è relativo all'eCommerce, ma non c'è motivo per cui non si possa avere la stessa crescita delle conversioni in negozio".