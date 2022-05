Il metaverso Ã¨ giÃ  oggi un'innovazione destinata a cambiare ogni business

Sto parlando di un progetto che ha già portato 120mila persone a bordo di Accenture, non di un progetto futuro"

"Ho partecipato al primo Consiglio di Amministrazione nel metaverso - ha ripreso Macchi- ed è stata una magnifica esperienza, all'inizio disorientante, ma efficace.

E' un cambiamento forte rispetto al passato, ma molto più interessante che fare una semplice call in video conferenza, perché abbiamo potuto vedere più documenti contemporaneamente, prendere appunti, confrontarci".

Il metaverso avrà un aggregato economico importante

Accenture ha presentato il proprio "metaverse continuum", dichiarando che gli studi effettuati da Bloomberg parlano di circa 800 miliardi nel 2024 come valore del mercato indirizzabile.

Ma cosa significa Metaverso per Accenture? "Il metaverso - spiega Macchi - è rappresentato dall'interazione tra noi umani e la tecnologia e può assumere forme diverse.



E' una tecnologia in cui ci siamo anche noi umani al centro, come creatori o fruitori di servizi/prodotti/esperienze.

E' un mondo programmabile, in parte irreale e in parte integrato con la realtà.

Non è solo una questione di estetica, ma di concretezza, di business.

Molti brand in giro per il mondo stanno chiedendoci progetti di Customer Experience che sfruttino il metaverso".

I 4 trend di Accenture per il metaverso

WebMe: esamina come viene reinventato Internet.

Gli ultimi due anni hanno spinto le aziende a esplorare nuove modalità di esperienza digitale e hanno spinto le persone a vivere virtualmente in una misura che non si sarebbero mai aspettate.

Ora il metaverso sta emergendo, riconciliando il modo in cui Internet è progettato con ciò che chiederemo da esso in futuro.

Mondo programmabile: il valore dei nuovi mondi virtuali sarebbe limitato se non fossero cambiamenti paralleli che li ancorano a quello fisico.



Programmable World tiene traccia di come la tecnologia esiste nei nostri ambienti fisici in modi sempre più sofisticati.

Proietta come la convergenza di nuove tecnologie come il 5G stia cambiando il modo in cui le aziende interagiscono con il mondo fisico.

Presto saremo in grado di sbloccare un livello senza precedenti di controllo, automazione e personalizzazione.

L'irreale: stiamo esplorando l'emergere di The Unreal , una tendenza in cui i nostri ambienti sono sempre più pieni di macchine che sono passabilmente umane.

Le qualità "irreali" stanno diventando intrinseche all'IA e persino ai dati utilizzati dalle aziende.

Ma anche i cattivi attori lo stanno usando, dai deepfake ai bot e altro ancora.

Piaccia o no, le imprese sono state spinte in prima linea in un mondo che si interroga su cosa sia reale, cosa non lo sia e se il confine tra questi due sia davvero importante.

Calcolare l'impossibile: ripristineremo i confini delle industrie tradizionali quando inizieremo a calcolare l'impossibile .



Il limite esterno di ciò che è computazionalmente possibile viene interrotto quando emerge una nuova classe di macchine.

I computer quantistici, di ispirazione biologica e ad alte prestazioni consentono alle aziende di affrontare le sfide più grandi nei loro settori.