Great Resignation: quasi un italiano su tre sta cambiando lavoro

E così, oggi il 38% lascerebbe il proprio datore di lavoro se non tenesse conto delle sue richieste, percentuale che sale addirittura il 56% tra i giovani di 18-24 anni.

"Il Workmonitor rivela un radicale cambiamento di prospettiva tra i lavoratori, guidato dalle giovani generazioni, che mettono in discussione le tradizionali relazioni con i datori di lavoro", spiega Marco Ceresa, Group CEO di Randstad.

"Oltre agli elementi standard come retribuzioni e sicurezza contrattuale, emergono nuove istanze non negoziabili per i dipendenti, che oggi danno importanza alla realizzazione personale, non avendo paura di mettersi in discussione e rinunciare al lavoro attuale se non soddisfatti.

Una grande sfida per le aziende, che in una situazione di carenza di talenti, devono ripensare il loro approccio per attrarre e trattenere il personale".

Il ruolo del lavoro

Tra i diversi aspetti di questa rivoluzione, emerge innanzitutto l'incapacità del lavoro di soddisfare pienamente la realizzazione personale, in particolare tra i giovani.



Per due terzi degli italiani (77%) "il lavoro è importante nella vita", ma meno della metà (49%) lo ritiene realmente in grado di offrire uno scopo.

E per il 60% la vita personale e più importante di quella lavorativa.

Oltre metà (53%) dichiara addirittura che se i soldi non fossero un problema sceglierebbe di non lavorare affatto.

Il cambio di prospettiva riguarda soprattutto la generazione Z. Oltre un terzo dei dipendenti (ben il 36%) ha già abbandonato un lavoro perché non si adattava alla propria vita privata, la percentuale sale al 51% tra i 18-34 anni.

Il 38% degli italiani lascerebbe il lavoro se questo gli impedisse di godersi la vita, ma è pronto a farlo più di metà dei lavoratori dai 18 fino a 25 anni.

Addirittura, il 23% dei dipendenti preferirebbe essere disoccupato che infelice sul lavoro, ma nella fascia 25-34 anni l'incidenza sale al 34%.

I valori

Un altro elemento fondamentale è la corrispondenza ai valori di riferimento, di fronte al crescente impegno sui temi sociali e ambientali di cui molti si fanno promotori.



Il 76% dei dipendenti considera rilevanti i valori del suo datore di lavoro e il 66% li giudica allineati ai propri.

Ma, messo di fronte a una scelta, oltre un terzo (35%) non accetterebbe di lavorare in un'azienda con valori diversi dai propri su società e ambiente.

Il 38% non accetterebbe un lavoro se l'azienda non si stesse impegnando nella sostenibilità e il 39% se non si stesse impegnando nell'equità-diversity.

Il 31% sarebbe disposto a guadagnare di meno se sentisse di dare un contributo positivo alla società.

E, ancora una volta, è evidente la differenza per i giovani, meno disposti a mettere in discussione i valori in cui credono e più disposti a rinunciare a una quota di stipendio per un lavoro che permetta di realizzare miglioramento sociale.

La flessibilità

Nell'era dello smartworking, la flessibilità è migliorata per gli italiani, ma non come dovrebbe. Il 76% dei lavoratori italiani auspica una flessibilità di orario, il 70% di luogo. Ma le aziende la offrono solo nel 50% dei casi per l'orario e nel 40% per il luogo.



Il risultato è che il 27% dei lavoratori ha già lasciato un lavoro che non offriva, secondo il loro giudizio, una sufficiente flessibilità (percentuale che sale al 49% tra i 18-24 anni).

Il tempo libero è destinato in maggioranza alla famiglia (nel 66% dei casi), poi a prendersi cura di sé (49% fisicamente, 19% salute mentale), coltivare passioni (44%), viaggiare (34%), pensare al proprio sviluppo personale (24%), socializzare (12%).

Poi vengono le attività di welfare familiare (26%) o comunitario (13%).

Le ambizioni professionali

Le ambizioni professionali risultano spesso frustrate secondo i dipendenti italiani.

Il 70% considera la formazione rilevante, ma solo per il 65% il lavoro attuale offre le giuste opportunità di formazione. I bisogni formativi più sentiti sono competenze utili a consolidare il ruolo attuale (nel 58% dei casi), sviluppare di competenze tecniche (53%), la formazione digitale (44%), lo sviluppo soft skill (40%).



Gli italiani puntano meno alla riqualifica in vista di un nuovo ruolo (39%).

Tra le diverse azioni intraprese dai datori di lavoro per rendere felici i dipendenti negli ultimi 12 mesi, solo il 19% ha ricevuto un aumento di stipendio (contro il 36% nella media globale), il 23% ha ricevuto una nuova opportunità di formazione o sviluppo (25% globale), il 22% ha visto un aumento della flessibilità di orario di lavoro (26% globale) e il 26% di luogo (28% globale).

E appena il 15% ha riscontrato maggiori vantaggi (contro il 22% a livello globale).