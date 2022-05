Dal covid alla guerra Russia-Ucraina: crescono le minacce informatiche

"Nello sconfinato ecosistema digitale in cui viviamo non è semplice attribuire cause e origini geografiche dei crimini informatici; se un attacco viene sviluppato per una vittima designata, potrebbe colpire anche altri soggetti e, se un malware viene utilizzato per uno scopo specifico, presto potrebbe diventare patrimonio di altri criminali che lo utilizzeranno per fini differenti.

Quindi, al momento stiamo toccando con mano i primi danni provocati dal conflitto bellico anche in rete, e nei prossimi mesi le conseguenze potrebbero essere ancora più severe".

Secondo l'Osservatorio Exprivia, nel primo trimestre del 2022 il settore Finance - che comprende dagli istituti bancari alle assicurazioni, alle piattaforme di criptovalute - è quello che ha registrato il maggior numero di fenomeni criminali (286, oltre un terzo del totale), con un picco di 161 casi solo nel mese di marzo, tra furto dei dati di carte di credito, accesso a conti bancari e richieste di denaro.



A seguire la Pubblica Amministrazione, con 109 casi tra attacchi, incidenti e violazioni della privacy, più che triplicati rispetto a quelli registrati nell'ultimo trimestre del 2021.

Al terzo posto, con 91 casi, il settore del Software/Hardware, quindi società ICT, di servizi digitali, piattaforme di eCommerce, dispositivi e sistemi operativi, che principalmente subiscono il furto di dati, come credenziali di accesso o informazioni sensibili; dal rapporto emerge un balzo dei casi a marzo, con un numero più che doppio rispetto a quello di gennaio e febbraio.

"È sempre più in crescita il resoconto dei crimini informatici sulle fonti analizzate dal nostro Report, anche in conseguenza dell'aumentata criticità dei servizi digitali da cui dipendiamo.

Maggiori sono l'impatto e la durata di un incidente o semplicemente di un attacco, minore è la probabilità che la cosa passi inosservata", osserva Raguseo.



"Anche sui mass media, ormai la visibilità e la rilevanza del cybercrime aumentano di pari passo con le nuove vulnerabilità sfruttate dai criminali".

Tra le tecniche più utilizzate dai criminali informatici c'è il phishing, modalità di adescamento tramite email ingannevoli o social network, con 389 fenomeni e un aumento dell'80% rispetto agli ultimi tre mesi del 2021.

D'altro canto si riscontra un incremento esponenziale (+102% rispetto all'ultimo trimestre dello scorso anno) nell'utilizzo dei malware - con 372 casi - come vettore di attacco per sottrarre informazioni sensibili, principalmente mediante lo spionaggio delle attività bancarie degli utenti.

Da non sottovalutare anche i malware che stanno provocando gravi danni di reputazione ed economici, criptando i dati di varie organizzazioni e aziende per chiedere riscatti in denaro.