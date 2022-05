Assirm Talk Finance: torna l'appuntamento dedicato alle ricerche di mercato nel settore della finanza

Il convegno virtuale sarà trasmesso in live streaming mercoledì 18 maggio dalle 10:00 alle 13:00.

A moderare l'incontro Gigi Beltrame, Direttore di BusinessCommunity.it e profondo conoscitore di temi economico finanziari anche in ambito tecnologico.

L'appuntamento, dal titolo "Evolvere nell'incertezza: il mondo finanziario alla prova del futuro", sarà un momento di confronto e approfondimento della situazione dell'Industry e si propone di delineare le sfide future del mondo della finanza in un periodo storico e in un contesto economico in continua evoluzione.

La convention analizzerà numerose tematiche di attualità, tra cui il mutamento del contesto economico dovuto agli eventi geopolitici in corso e il contributo delle ricerche di mercato per la conoscenza dei nuovi bisogni dei consumatori nel settore finanziario.

Verrà fornito inoltre uno spaccato sul tema della liquidità delle famiglie italiane e l'esplorazione della "liquidità emotiva", oltre al ruolo dei device e delle tecnologie digitali nell'eCommerce con un crescente interesse degli Italiani verso le soluzioni FinTech.