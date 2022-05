Stefano Calderano (Worldline): i pagamenti sono in costante evoluzione e non c'Ã¨ distinzione tra commercio ed eCommerce

Per esempio, noi siamo presenti in tutta Europa e in altri Paesi e siamo un unico interlocutore nelle attività di pagamento dei nostri clienti. Siamo una fintech? Sì, ma siamo una società di servizi prima di tutto.

Siamo apprezzati perché siamo competenti e offriamo soluzioni, ma anche perché siamo presenti ovunque e quindi miglioriamo la gestione dei pagamenti.

In passato c'erano tanti player locali, ma oggi non vale la pena avere tanti interlocutori.

Il costo è sempre una discriminante, ma la questione gestionale oggi è particolarmente sentita ed è un trend importante. Siamo tra i pochi in grado di offrire questo tipo di approccio, essendo presenti su tutti i mercati con tutte le possibilità di interconnessione con i grandi circuiti internazionali, ma anche con quelli locali. Axepta è stata acquisita proprio per avere accesso alle strutture e licenze Pago Bancomat.

L'omnicanalità è ancora un must?

Assolutamente, anzi si cerca di avere una convergenza tra i pagamenti in store e nell'eCommerce, favorendo un'unica visione. Oggi questa convergenza guida letteralmente il mercato ed è indipendente dallo strumento di pagamento.



Abbiamo recentemente presentato un prodotto pensato per semplificare l'interazione con i pagamenti, sfruttando lo smartphone.

L'utente può fare la scansione dei prodotti con il telefono e alla fine può pagare direttamente la spesa che ha nel carrello saltando la fila. Basta inquadrare un QR Code e procedere al pagamento.

Anche la ricevuta arriva in modalità digitale, senza dover stampare nulla.

Ci sono altre evoluzioni in arrivo?

C'è una tendenza interessante, che è quella di sfruttare i normali smartphone come terminali per procedere ai pagamenti o per qualcosa di più evoluto.

Già abbiamo degli esempi con Google e Android, ma stanno arrivando anche sulla piattaforma Apple.

Questa tendenza rappresenta una semplificazione, ma anche un'evoluzione, perché verranno standardizzati i servizi e spariranno le macchine per pagare, dalle dimensioni ingombranti.



Tutto ciò risponde alla natura dell'evoluzione.