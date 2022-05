Strategie sostenibili e Business International Financial Award: torna il CFO Summit 2022

Per questo, durante l'edizione 2022 del CFO Summit, esperti, manager e accademici animeranno tavole rotonde, masterclass e momenti esperienziali per guidare i partecipanti a scoprire il nuovo mindset richiesto per rispondere a quesiti come: quali sono i fattori abilitanti del nuovo scenario competitivo e in che modo il CFO può supportare la strategia di crescita nel breve e lungo periodo?

Dare valore all'eccellenza

In un momento in cui la valorizzazione delle risorse è un fattore essenziale nella crescita e nella sostenibilità di un'organizzazione, per sottolineare ancora di più l'importanza e i risultati raggiunti dall'operato di queste figure così cruciali nelle dinamiche dello sviluppo del business, dopo il successo delle precedenti edizioni che hanno visto oltre 500 candidature e l'assegnazione di 25 premi negli ultimi 3 anni, infine, al CFO Summit 2022, nel corso di Business Leaders, ritorna il Business International Finance Award.



Il premio, dedicato a valorizzare le imprese che nell'ultimo biennio hanno realizzato nuovi progetti e strategie in area Amministrazione Finanza e Controllo e Risk Management, è giunto infatti alla sua quarta edizione e si rivolge a processi e progetti di: Digital Finance Transformation; Non Financial Indicator, ESG e Bilancio Sostenibilità; pianificazione finanziaria e gestione tesoreria, controllo di gestione, pianificazione e reporting; finanza corporate a supporto della crescita; strategie di enterprise risk management.

La partecipazione al premio è gratuita ed è riservata alle imprese (end user) che hanno realizzato il progetto.

Per candidarsi alla selezione è necessario compilare il questionario.

La presentazione dei progetti finalisti e la premiazione si terranno il 15 giugno 2022 a partire dalle ore 19.

I premi saranno assegnati per categoria PMI e grandi imprese. I progetti presentati saranno valutati sulla base di criteri qualitativi e quantitativi da una giuria composta da esperti provenienti da diverse istituzioni e Università.



Per partecipare, visitare la pagina dedicata all'iscrizione e per gli utenti di BusinessCommunity il codice sconto per partecipare al CFO Summit 2022 è: CFOB30