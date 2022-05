PerchÃ¨ l'automazione del payroll Ã¨ fondamentale per la crescita del business

Gli investimenti e l'adozione della tecnologia sono aumentati in questi ultimi due anni, riconosciuti come essenziali da molti per soddisfare le richieste poste a tutte le funzioni aziendali per aumentare l'efficienza, ridurre i rischi e creare un'esperienza utente dei dipendenti che consenta una produttività ottimale.

Per la prima volta, nel 2021 il ricorso a tecnologie agili di payroll in Cloud ha superato quelle on-premise (62%), in aumento rispetto all'anno precedente.

Ulteriori complessità sono all'orizzonte per il payroll.



I nuovi modelli di lavoro potenzialmente cambiano in base a come e quando i dipendenti vengono compensati. L'aumento dei gig worker e delle assunzioni elastiche continua, così come i sostenitori della retribuzione on-demand e i sistemi payroll tradizionali non sono impostati per riuscire a gestire questo tipo di complessità.

"La funzione del payroll sta diventando sempre più complessa mentre le aziende lottano per tenere il passo con i cambiamenti demografici del personale determinati dalla pandemia.

È stato un grande risultato per le aziende mantenere il payroll in funzione quando la continuità del business è stata messa in discussione, ma è stato tutt'altro che semplice.

I leader delle Risorse Umane e del mondo paghe sono entusiasti di cogliere i vantaggi del payroll digitale", conclude Saracino.

Si evidenzia un trend definito in quanto sempre più aziende investono in iniziative di HR transformation; quindi, la modernizzazione del payroll sta iniziando ad essere presa in considerazione.



Il pensiero alla base di questa scelta è la necessità di snellire e semplificare i processi manuali in tutta la gestione del personale, utilizzando la tecnologia per ridurre i costi, aumentare l'efficienza e migliorare l'esperienza dell'utente.

A tal fine, il 40% delle aziende afferma che modernizzerà i propri sistemi payroll entro il 2023.

La domanda fondamentale da porsi è: è possibile gestire o avere le competenze in-house per riuscire a fare tutto questo senza il supporto di un professionista?

Le tecnologie per l'automazione del payroll trasformeranno la funzione ed elimineranno molti dei rischi e delle sfide associate ai processi manuali.

Le giuste scelte tecnologiche e i partner altamente specializzati nell'integrazione possono interagire con il software di gestione del personale.

Anche altre funzioni, tra cui finance e procurement, possono essere integrate per ottenere una potente piattaforma per gestire le carriere, lo sviluppo, i costi e l'efficienza della forza lavoro complessiva.