Il mercato delle cloud application cresce e spinge la digitalizzazione delle aziende

In altre parole, sempre più organizzazioni si stanno affidando al cloud per costruire architetture IT flessibili, scalabili e sicure, che permettono loro di erogare in modo più semplice e veloce servizi digitali personalizzati e in continua evoluzione.

Un esempio? I prodotti digitali offerti dalle principali piattaforme di streaming, dai siti di e-commerce, da aziende dei settori bancario, assicurativo, sanitario, dell'energia, della mobilità e così via.

Per essere in grado di offrire servizi sempre più cuciti sulle esigenze dell'utente finale, le organizzazioni si stanno dotando di infrastrutture cloud e di applicazioni aziendali cloud-native in grado di accelerare il time-to-market di nuovi servizi e prodotti digitali, per rispondere in modo veloce e reattivo ai cambiamenti repentini del mercato.



Viste queste premesse, secondo gli esperti del settore siamo agli albori di un'importante trasformazione del mondo IT.

"I servizi cloud sono diventati la prima scelta da parte delle imprese per realizzare nuovi progetti senza dover fare investimenti in conto capitale o doversi occupare di gestire capacity planning, configurazioni e manutenzione", spiega Federico Soncini Sessa, CEO di Mia-Platform, tech company 100% italiana specializzata nella costruzione di piattaforme digitali cloud-native.

"Grazie allo sviluppo di applicazioni cloud-native le imprese sono più competitive sul mercato e possono aprirsi in tempi rapidi a nuovi business per continuare il loro percorso di crescita puntando anche ai mercati internazionali".

I 7 trend del futuro del mercato delle cloud application

1) Serverless Computing: si tratta di un'architettura informatica che permette agli sviluppatori di creare codici e applicazioni senza gestire i server.



Un concetto disruptive, in quanto viene meno la percezione convenzionale dell'infrastruttura IT che conosciamo, in favore di spazi virtuali di lavoro su cloud che vengono "consumati a richiesta".

2) Developer Experience: si tratta di un cambio di approccio all'interno delle organizzazioni IT delle aziende.

Da una prospettiva infrastructure-centric si riportano i team di sviluppo al centro delle strategie di software developement, fornendo degli strumenti self-service, modulari e riutilizzabili per la costruzione di applicativi.

3) Low Code/No Code: si tratta di un approccio allo sviluppo che consente ai developer team di creare applicazioni attraverso moduli di configurazioni e interfacce grafiche, invece di programmare scrivendo codice sorgente.

Questa tecnologia permette di ridurre o eliminare del tutto la necessità di scrittura del codice per lo sviluppo e il deployment di applicazioni aziendali.



4) Next Gen Personalization: le tecnologie basate sul cloud hanno semplificato la creazione di esperienze personalizzate e dedicate al consumatore.

Molte aziende stanno collegando le preferenze degli utenti a strumenti tecnologici in modo tale che le persone saranno in grado d'intraprendere azioni non solo su dinamiche commerciali ma anche su temi più sensibili come investimenti e cure mediche.

5) Composable Enterprise: un'organizzazione dev'essere in grado di adattarsi ai ritmi di cambiamento del mercato, combinando dinamicamente le diverse funzionalità di business sviluppate in modo autonomo.

La "composable entreprise" si declina in "composable application" per le soluzioni di sviluppo applicativo cloud-native e "composable commerce" per la scelta degli stack tecnologici migliori sul mercato per le esigenze di business aziendale.

6) DevSecOps: è l'acronimo di Development, Security e Operation.



È una pratica di sicurezza che integra, standardizza e automatizza test e controlli di security nei processi di CI (Continuous Integration) e CD (Continuous Development).

Tracciabilità e visibilità sono fondamentali; pertanto, si presuppone un solido sistema di monitoring che prevede l'utilizzo di allarmi e notifiche per effettuare azioni proattive nel caso di problemi.

7) Multicloud Infrastructure: sono modelli informatici che permettono di usare le infrastrutture di più cloud provider contemporaneamente per conciliare esigenze di best-of-breed con quelle di prestazione e di compliance normativa.

Una modalità che unisce i benefici del cloud pubblico con la capacità dell'azienda di decidere la localizzazione dei singoli servizi e archivi dati, lasciando ai provider la sola gestione tecnica IT.