Mercati del credito: decompressione in vista

Inoltre, i dati sui flussi di acquisti netti non dovrebbero essere di grande aiuto.

La BCE smetterà di acquistare obbligazioni tra poche settimane.

I deflussi si sono in gran parte fermati da marzo, ma non si vede ancora la liquidità tornare al credito, nonostante i rendimenti assoluti interessanti.

Per esempio, gli Euro BBB rendono ora il 2,3%, pochi punti base di distanza dal picco del Covid.

Ciò non dovrebbe durare, dato che la revisione economica al ribasso penalizzerà in particolare il segmento High Yield e, cosa ancora più preoccupante, l'arresto quasi completo del mercato High Yield per più di due mesi si tradurrà in ampi premi per le nuove emissioni oppure in un forte riprezzamento del premio di liquidità, entrambi sotto pressione sul mercato secondario.

Pertanto, continuiamo a mantenere un Overweight nel credito, ma in modo molto difensivo, con una preferenza per gli Investment Grade rispetto agli High Yield.