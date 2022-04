A Milano Security4Business e Trusted and Digital Identity

L'appuntamento sarà un'occasione per conoscere, tra i tanti temi: l'utilizzo del cloud come soluzione per scalabilità aziendale e Business Continuity; i modelli e gli strumenti di Security management per uno sviluppo di infrastrutture iperconvergenti, fino alla progettazione di soluzioni dedicate allo storage e al disaster recovery; come ottimizzare la performance di data center sicuri e protetti per ridurre la complessità del databreach sia in contesto aziendali che in contesti di PA; il valore della formazione del capitale umano nel remote working per la gestione delle emergenze informatiche e delle operazioni complesse.



In programma tre Tavole Rotonde dedicate ad argomenti di estrema attualità: "Qual è il reale valore della sicurezza per un'azienda? Come è cambiato l'approccio dopo il caso Regione Lazio dell'estate 2021?", "Quali standard di sicurezza adottare e quali vantaggi da un unico database di incidenti informatici?" e "Quali coperture assicurative scegliere sul rischio cyber".

Tra i Case Studies più rilevanti, si segnalano quelli volti a presentare modelli organizzativi di data base dello storico degli incidenti informatici; analisi e misurazioni di risk assessment; ruolo della formazione nella prevenzione di attacchi informatici nel remote working.

In occasione dell'evento è in programma un International Speech: Richard Knowlton, Director of Security Studies Oxford Cyber Academy, porterà la sua testimonianza in merito a come l'applicazione della scienza del cambiamento comportamentale può aiutare le organizzazioni a ridurre sensibilmente i rischi per la sicurezza informatica.

Il programma completo dell'evento è consultabile al seguente link: https://www.ikn.it/evento/11495/security4business/home

Trusted & Digital Identity

Arrivato alla terza edizione, l'evento è nato per mettere a disposizione dei partecipanti le ultime conoscenze sulle caratteristiche della Strong Authentication e Privileged Access Management tramite la costruzione di strutture informative complesse volte a supportare le imprese nella gestione e tutela dell'Identità Digitale dei clienti attraverso il riconoscimento biometrico e una profilazione precisa delle sue operazioni digitali.



"Biometric Authentication e Sistemi di Fraud Prevention nel processo di Access Management" sarà il focus dell'appuntamento che propone una serie di importanti novità.

Tra i 15 Case Studies sul mondo cross-canale di trasformazione e innovazione di identità digitale nel territorio italiano e internazionale, uno sarà una testimonianza dal mondo dei Social Media per analizzare come proteggere le ID nel Metaverso.

L'evento, inoltre, propone 4 Interventi Istituzionali:

- Agid: le novità di SPID in materia europea.

Quali servizi saranno accessibili col EU ID Wallet?;

- Polizia Postale: furti di identità digitale e truffe online.

Quale ruolo della polizia nella prevenzione di atti criminali?;

- Garante della Privacy: regolamentazione documentale e gestione della riservatezza individuale.

Come tornare a trattare la privacy come un diritto e non come una merce di scambio?;



- Ministero degli Affari Esteri - Ufficio Passaporti riconoscimento biometrico per la gestione delle identità internazionali e politiche di mobilità e antiterrorismo.

Quali strumenti e misure per prevenire frodi e contraffazioni?

Il programma completo dell'evento è consultabile su: https://www.ikn.it/evento/11399/trusted-digital-identity/home