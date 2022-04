Prezzo, sostenibilitÃ  ed esperienza digitale influenzano i consumatori italiani nell'acquisto in-store

A partire dagli ultimi sei mesi, oltre un terzo dei clienti (37%) cerca di effettuare acquisti a livello locale, e un altro 15% afferma di non voler percorrere lunghe distanze per lo shopping, riuscendo così a ridurre emissioni di carbonio e consumo di carburante.

Nel frattempo, un altro 10% sostiene che il lavoro ibrido e la diffusione di quello da casa li sta incoraggiando a fare più acquisti a livello locale, il che ha avuto un impatto sulla ripresa post-pandemia di grandi città come Roma.

Il digitale influenza le richieste dei clienti negli store fisici

L'accelerazione digitale e la crescita dell'eCommerce in Italia durante la pandemia hanno contribuito a far sì che il "compra online, spedisci a casa" - il servizio più popolare per l'81% degli intervistati - sia aumentato di 9 punti percentuali rispetto al passato.



Tuttavia, queste abitudini di acquisto online ormai radicate stanno rendendo i consumatori ancora più motivati dal punto di vista digitale quando si tratta di effettuare acquisti nel punto vendita, dove si aspettano esperienze più ibride tra il fisico e l'online.

I consumatori italiani desiderano sempre più esperienze di shopping digitali e senza contatto all'interno dei punti vendita.

Il 44% afferma, infatti, che le funzionalità di self-check-out contactless li incoraggerebbe a fare acquisti nei negozi fisici, mentre il 21% vorrebbe esperienze stile Just Walk Out/Amazon Go per essere invogliato ad acquistare maggiormente negli store tradizionali.

"Sebbene gli stravolgimenti degli ultimi 2 anni abbiano lanciato nuove sfide al modus operandi dei retailer, hanno anche portato nuove ed entusiasmanti opportunità che stanno rimodellando il panorama del retail e ridefinendo il modo in cui i brand convertono le opportunità in vendite e fidelizzano i loro clienti", afferma Andy Sumpter, EMEA Retail Consultant di Sensormatic.



"È evidente che ci sia cautela nel mercato, con i consumatori che sono sul ?chi va là' in un contesto di incertezza macroeconomica e geopolitica, tuttavia, gli italiani continuano a dare valore ai punti vendita tradizionali.

Ora più che mai, inoltre, lo store digitale - sostenuto dal desiderio dei consumatori di effettuare acquisti locali e sostenibili, nonché influenzato dalle loro nuove richieste digital-first - sta creando nuove opportunità per acquisire clienti nuovi e fidelizzare quelli esistenti".