La metÃ  degli utenti online abbandona un sito web dopo aver visualizzato soltanto una pagina

Nonostante la diffusione maggiore dei device mobili, il traffico mobile è di fatto in calo anno su anno, sottolineando l'importanza di focalizzarsi su tutti i tipi di dispositivi.

Tuttavia, un'altra specificità dell'Italia, è che il traffico mobile segna un +3%, in controtendenza rispetto ai dati globali che si attestano su un -9% anno su anno.

Nel complesso, nonostante le crescenti aspettative da parte dei consumatori e la rivoluzione derivante dalla trasformazione digitale in atto, i brand leader di ogni settore stanno cogliendo le opportunità offerte dal nuovo scenario, investendo in esperienze digitali che hanno al centro la componente umana.

Il B2B è un comparto difficile

Da sottolineare inoltre che nonostante il settore B2B registri il bounce rate più elevato, si è anche distinto per una riduzione di tale parametro pari al -13% rispetto all'anno precedente a livello globale.



Un risultato eccellente, ottenuto grazie a tattiche che includono test A/B coerenti e strategie di ottimizzazione dei contenuti orientate al cliente.

Una riduzione di solo -1% per l'Italia, dato che evidenzia i miglioramenti necessari.

"Andando più in dettaglio su quanto emerso per il mercato italiano dal nostro Rapporto Digital Experience Benchmark 2022, è interessante rilevare come gli ambiti per i quali il bounce rate è il più elevato sono le telecomunicazioni, con il 72%, il B2B con il 60% e l'ambito dei media con il 59%, mentre i comparti che registrano il bounce rate più basso sono la moda (37%), l'arredamento (40%), il settore dei viaggi e dell'hospitality (41%).

Questo è un segnale incoraggiante poiché si tratta di eccellenze del nostro Paese riconosciute in tutto il mondo, che rappresentano un traino fondamentale per la nostra economia ed è dunque necessario che i brand che vi operano diventino sempre più consapevoli dell'importanza strategica di offrire ai propri clienti esperienze digitali soddisfacenti, che contribuiranno ad accrescere la brand awareness, la leadership sul mercato e di conseguenza l'incremento di business e ricavi", spiega Marco Ferraris, Country Manager Italia di Contentsquare.



Secondo Jonathan Cherki, Fondatore e CEO di Contentsquare, "forniamo alle aziende insights concreti relativi al comportamento degli utenti online e alle motivazioni che li guidano.

Nell'edizione 2022 del nostro Rapporto, abbiamo reso disponibili le più recenti tendenze della CX osservate nel corso degli ultimi dodici mesi, al fine di metterle a disposizione in modo paritario a tutte le tipologie di aziende a prescindere dalle loro dimensioni, dal loro accesso ai dati e alle capacità di analisi.

Speriamo che questo aiuti i brand a capire meglio il loro pubblico, a stare al passo con il settore a cui appartengono e a consentire ai loro team di ideare digital experience sempre più imperniate sull'aspetto umano".