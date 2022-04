Merger and Acquisition: le donne CEO portano a termine piÃ¹ accordi con migliori performance a lungo termine

I CdA con almeno il 30% di rappresentanza femminile hanno ottenuto rendimenti azionari più alti di 7,1 punti percentuali e un rendimento del capitale netto più alto di 7,9 punti percentuali rispetto a quelli che non l'hanno fatto per un periodo di tre anni.

c) Gli acquirenti guidati da Amministratori Delegati donne o con una significativa presenza femminile nel consiglio di amministrazione tendono a completare una percentuale leggermente più alta di accordi (97%) rispetto a quelli che sono interamente dominati da uomini (95%).



Durante la pandemia, il 100% degli accordi guidati da donne sono stati completati.

d) Le donne e le aziende che guidano hanno caratteristiche di dealmaking molto diverse da quelle degli uomini.

La ricerca mostra che gli acquirenti guidati da donne sono più propensi a cercare consigli esterni, cercano obiettivi di forte crescita, hanno una minore propensione al rischio e sono più propensi a offrire garanzie rispetto alle loro controparti maschili.

e) Questi divari di performance tra gli acquirenti guidati da donne e uomini sono aumentati durante la pandemia, anche se il divario è aumentato anche tra le performance e la percezione del mercato.

Lo studio ha utilizzato i dati di acquirenti quotati in borsa annunciati tra il 1° gennaio 2010 e il 31 ottobre 2021, e ha incluso un campione di 5.047 acquirenti unici e 9.529 obiettivi su un totale di 11.562 transazioni.



1.237 operazioni sono state avviate da acquirenti con CdA composti per almeno il 30% da donne.

Dopo la ricerca sul campo, Mergermarket ha condotto delle interviste con sette dirigenti femminili influenti per conoscere il loro punto di vista sul processo di dealmaking.

Per Vitkova lo studio ha evidenziato che c'è ancora molto da fare per cambiare la percezione delle donne nell'M&A: "pur dimostrando l'indubbio valore della diversità nei consigli di amministrazione, la ricerca mostra che c'è ancora molto lavoro da fare per cambiare la percezione negativa delle donne nell'M&A.

Basta guardare le performance relative delle acquisizioni guidate da donne e uomini durante la pandemia per renderci conto della significativa influenza positiva che le donne hanno nel settore, ma la triste realtà è che questo non si traduce in fiducia nel mercato o nella valutazione.



Le barriere dei pregiudizi inconsci e le norme storiche all'interno dell'M&A e del posto di lavoro in generale devono essere superate perché il mercato globale prosperi, con strutture legali e di consulenza messe in atto per fornire l'accesso ai ruoli più alti alle donne accanto agli uomini".

Secondo Ken Bisconti, Co-Head di SS&C Intralinks, i recenti eventi hanno avuto un grande impatto sulle strategie aziendali:

"dal nostro primo rapporto sull'argomento pubblicato all'inizio del 2020, una pandemia e una svolta verso i criteri ESG e DEI hanno trasformato le strategie aziendali.

Abbiamo cercato di determinare la misura in cui la diversità di genere nei CdA delle società pubbliche e a livello di CEO influisse sui risultati delle operazioni di M&A.

Quello che abbiamo scoperto è che le donne CEO non solo portano a termine più accordi ma la diversità di genere produce migliori performance a lungo termine".