Industria 4.0: tempistiche e costi frenano le aziende europee

Inoltre, le preoccupazioni relative alla sicurezza informatica (28%) e dei dati (25%) giocano un ruolo importante, così come l'incompatibilità tra le macchine esistenti e le nuove tecnologie (26%).

D'altra parte, solo poche aziende vedono la mancanza di personale (16%) o di accettazione delle tecnologie da parte dei dipendenti (16%), o la mancanza di priorità da parte del management (15%) come i principali ostacoli alla trasformazione digitale della produzione.

Enorme potenziale per IoT, AR e AI

L'indagine si è concentrata in particolare sul potenziale dell'Internet of Things (IoT), delle soluzioni di Realtà Aumentata (AR) e dell'Intelligenza Artificiale (AI) per la digitalizzazione delle linee di produzione.

Secondo la ricerca, gran parte dei decision-maker intervistati vede potenziali applicazioni per IoT (78% per l'Italia è l'89%), AI (72% che per l'Italia diventa l'82%), e AR (70% che per l'Italia pesa per l'81%).



Per l'IoT, le principali applicazioni dovrebbero essere l'automazione della gestione delle commesse (37%), la comunicazione machine-to-machine (33% che per l'Italia si traduce nel 44%), l'analisi predittiva (32%), e il controllo delle macchine da remoto (31%).

Per l'AR, i decision-maker vedono il maggior potenziale nel controllo della qualità (38%), nell'assemblaggio, nella manutenzione e riparazione (36%), e nell'ottimizzazione del processo di produzione (36%, per l'Italia diventa il 42%).

Nell'AI, i decision-maker vedono possibili applicazioni nel monitoraggio della qualità della produzione e nello Yield Management (35%), nella previsione dei guasti e nella manutenzione predittiva (31%), nel monitoraggio della sicurezza e delle misure di conformità (31%), e nella previsione della domanda e pianificazione della produzione (31% che per l'Italia pesa per il 37%).



Secondo Jan Junker, Executive Vice President Solution Sales & Delivery di TeamViewer, "il sondaggio mostra due evidenze che anche i nostri clienti confermano: da un lato, la strada verso l'Industria 4.0 è impegnativa per molte aziende, soprattutto per quelle che utilizzano asset importanti e costosi nella loro produzione.

Dall'altro lato, la maggioranza ha un enorme interesse a sfruttare l'enorme potenziale che la digitalizzazione della loro produzione ha da offrire.

Siamo orgogliosi di esplorare le possibilità offerte dai dispositivi embedded, AR e AI insieme ai nostri clienti e di supportarli nel rendere le loro aziende pronte per il futuro".