Francesca Lerario (Ogury): come il mercato dell'advertising online diventa piÃ¹ trasparente ed efficace

Se tendo a fare acquisti online, se utilizzo piattaforme di streaming, difficilmente queste mie abitudini cambieranno da un mese con l'altro, quindi abbiamo raccolto tutti questi dati che possiamo comunque mantenere sempre attuali per raggiungere un livello di granularità più alta.

Non solo possiamo chiedere agli utenti se utilizzano piattaforme di streaming e quante volte alla settimana, ma possiamo che chiedere che tipo di programmi guardano e quindi possiamo andare ancora più nei dettagli, lavorando a quattro mani con il cliente e con il brand che deve magari lanciando nuovo prodotto/servizio. Possiamo creare survey ad hoc per andare a rintracciare quello che è il target di riferimento.

E' un'attività poco invasiva, ma che offre grandi ritorni.

L'utente come reagisce?

Solitamente è contento perché è esposto a comunicazioni pubblicitarie che sono inerenti e affini a quelli che sono i suoi interessi, essendo conscio del fatto che sta guardando della pubblicità perché vuole accedere a un'informazione in un'app.



E' uno scambio che diventa accettabile e l'utente è consapevole.

Una scelta anche di trasparenza reale?

Sì, l'utente è consapevole del valore dei propri dati e noi siamo responsabili dei dati raccolti. Prima gli utenti erano all'oscuro del fatto che cedendo a determinati dati, con approvazioni facili, questi venivano condivisi tra più attori, mentre oggi c'è una consapevolezza differente e si comprende come venga attribuito un valore ai propri dati.

Avere messaggi che siano coerenti è un vantaggio anche per l'utente, che non è disturbato da messaggi non coerenti e quindi deleteri.

La stretta sulla raccolta dei dati sulle piattaforme Apple ha creato una serie di problemi anche ai grandi player, cosa che non va certo a favore di chi vuole investire in pubblicità su internet.

Google aveva annunciato di bloccare i cookie di terze parti dal 2022, ma ha già spostato la data al 2023 perché bisogna preparare il mercato.



Noi siamo già pronti, non riconosciamo l'utente, ma la sua personificazione.

Il dato quindi non è più relativo all'utente?

No, come spiegavo, è relativo alla sua personificazione, riconducibile ad altri utenti simili a lui per determinati interessi.

In pratica, ogni impression viene definita in base a determinate caratteristiche, che possono essere relative agli argomenti di quel sito/app e alla sua audience, ma anche a determinati interessi di quel tipo di utente.

Ci sono delle aziende che sono interessate a promuovere i propri servizi/prodotti e dobbiamo riuscire a conciliare con i dati degli utenti, perché altrimenti l'ecosistema di internet non funziona.

Con il nostro sistema non andiamo sulla persona, ma sulla sua personificazione.

Credo che in Google si siano resi conto che spegnere tutti i cookie significava mettere anche un po' a rischio tutto l'ecosistema dei contenuti ed è quindi necessario trovare un equilibrio.



La trasparenza è diventata un elemento chiave e il mercato andrà in questa direzione e sono certa che aver anticipato i tempi ci premierà.

Il mercato è pronto al cambiamento?

Negli ultimi ultimi anni posso dire che che è cambiata l'attenzione anche sugli investimenti in digitale da parte delle aziende, ovviamente in un mercato che cresce costantemente.

L'obiettivo del targeting è fondamentale, ma per far crescere questa nostra industry dobbiamo farlo nel modo giusto, facendo cultura e permettendo che vi sia una consapevolezza da parte di tutti sui meccanismi.

Ogury è impegnata nel raccontare la trasformazione che in atto, perché è un cambiamento che impatta su tutta la filiera della comunicazione e raggiunge anche l'utente finale.

Vanno preservati gli investimenti delle aziende e la privacy degli utenti, nonché gli introiti per gli editori.