Una masterclass per supportare le aziende italiane nella conquista dei mercati mondiali

Per supportare la formazione delle eccellenze del Paese e incentivarle all'adozione di nuovi modelli di business, l'Italia è stata scelta per il debutto europeo dell'Alibaba Netpreneur Masterclass lo scorso anno, insieme alla Spagna.

Per tanti imprenditori la Masterclass è stata quindi un'opportunità unica in più per capire come sfruttare la tecnologia digitale per far crescere le proprie attività e - di pari passo - l'economia locale.

Forte del successo della prima edizione, dove abbiamo registrato una risposta oltre le aspettative, Alibaba Group rinnova il suo impegno a supporto della formazione dell'imprenditoria digitale italiana e spagnola lanciando la seconda edizione della Masterclass.



Siamo inoltre molto felici di dare il benvenuto agli imprenditori portoghesi, che per la prima volta prenderà parte a questa incredibile iniziativa.

Il 9 maggio, l'Alibaba Global Initiatives - la divisione di training e alta formazione del Gruppo volta a promuovere e sostenere l'economia digitale - in collaborazione con ICE - l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - e Netcomm - il Consorzio del Commercio Digitale Italiano - aprirà quindi un ricco programma di corsi e workshop di 4 settimane nel corso del mese di maggio, gratuiti e in lingua inglese con l'obiettivo di accelerare la trasformazione digitale delle aziende, con un'attenzione particolare alle piccole e medie imprese.

Le PMI, infatti, rivestono un ruolo di primaria importanza nell'ecosistema imprenditoriale italiano e per questo investiamo sempre di più per supportare la formazione, la digitalizzazione e l'internazionalizzazione dei nuovi enterpreneur: da sempre ci poniamo come facilitatori tra enti e aziende siglando accordi strategici - come quello con ICE e Netcomm - e creando iniziative significative per aiutare i marchi italiani ad esportare in Cina e nel resto del mondo.



Secondo i dati dell'Osservatorio Innovazione Digitale nelle PMI del Politecnico di Milano, le PMI italiane sono responsabili da sole del 41% dell'intero fatturato generato a livello nazionale.

Contribuiscono, quindi, in modo significativo all'economia locale ma, allo stesso tempo, scontano ritardi in termini di sviluppo digitale e competitività sui mercati internazionali, oltre ad essere quelle più colpite dagli effetti del Covid-19 e penalizzate dal divario digitale.

La pandemia e i trend della digitalizzazione hanno imposto alle organizzazioni importanti sfide tecnologiche, organizzative e culturali.

In questo contesto, si inserisce perfettamente la mission educativa della nostra Alibaba Netpreneur Masterclass: siamo convinti che competenze digitali, conoscenze adeguate innovazione e apertura al cambiamento sono la chiave per prosperare in un mercato complesso e fortemente competitivo.

Quali sono gli obiettivi della masterclass?

L'Alibaba Netpreneur Masterclass nasce per supportare e fornire ad aziende e imprenditori una varietà di strumenti e conoscenze per affrontare i nuovi scenari dell'economia digitale e globale.



Il nostro obiettivo è formare gli imprenditori del futuro, coinvolgendoli in corsi e workshop, sulle logiche della trasformazione digitale che sta avvenendo in Cina e su come possono sfruttare questi trend a favore della crescita del loro business.

Investiamo per costruire dei "digital enablers", ovvero "facilitatori digitali" che possano influenzare la visione strategica dell'azienda a lungo termine e guidare la trasformazione digitale, esplorando e sperimentando nuovi modi di utilizzare strumenti e tecnologie digitali all'interno delle loro organizzazioni e al di fuori, ad esempio nella supply chain.

La struttura e i contenuti del corso, che attingono all'esperienza ventennale del Gruppo Alibaba come pioniere dell'eCommerce, del retail digitale e della data technology, sono rivolti in particolare agli imprenditori e ai loro figli, agli amministratori delegati e ai titolari di piccole e medie imprese di ogni settore, regione e fascia d'età. L'impegno previsto è di circa 6-8 ore alla settimana, per un totale di 4 settimane.



Per Alibaba è fondamentale promuovere lo sviluppo di una cultura d'impresa digitale e questo corso è una delle tante iniziative con cui sosteniamo il networking e la creazione di una solida community internazionale di imprenditori in grado di capire, cavalcare e anticipare i trend di mercato.

La Masterclass prevede un numero limitato di posti ed è possibile sottoporre la propria canditura qui: https://agi.alibaba.com/alibabamasterclassitaly

In quale modo le aziende italiane possono avvantaggiarsi?

Nelle 4 settimane di Masterclass, docenti ed esperti internazionali approfondiranno, attraverso lezioni e workshop, le best practice dalla digital e platform economy in Cina, tra i mercati più avanzati e innovativi del punto di vista dello sviluppo digitale e del commercio elettronico; l'impiego strategico delle tecnologie digitali per accelerare la crescita delle aziende; modelli di business e strategie per ampliare le competenze in azienda e migliorare risultati e performance; leadership & management, e come integrare con successo mission, vision e valori nell'ambito del progetto aziendale.



La Masterclass offre la possibilità di partecipare a due sessioni esclusive in lingua italiana di interazione e scambio rispettivamente con il team locale di Alibaba e con i partner ICE e Netcomm.

Inoltre, i partecipanti che completeranno con successo il programma riceveranno una certificazione e avranno accesso esclusivo alla community globale di alumni ed imprenditori digitali dell'Alibaba Global Initiatives.

Vorrei sottolineare che per Alibaba, un aspetto chiave è che le PMI non si trovino ad operare in maniera isolata, ma riescano a creare e sfruttare sinergie e partnership all'interno di un ecosistema imprenditoriale davvero inclusivo.

Questo è il motivo per cui la collaborazione tra tutte le parti interessate, dentro e fuori l'azienda, è fondamentale per rimuovere le barriere al business.