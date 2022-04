Pause di carriera: non devono esser piÃ¹ uno stigma

Un fenomeno che in Italia, e nel mondo, è ancora vissuto con vergogna o con rassegnazione, ma che, nel giusto contesto, può rappresentare un'opportunità per migliorarsi.

Secondo l'ultima ricerca di LinkedIn, oltre un quarto (27%) degli intervistati ha avuto una pausa di carriera (per esempio, a causa della perdita del lavoro, dell'abbandono del lavoro, del congedo parentale, viaggi, istruzione ecc.) per scelta, mentre quasi un quinto (18%) degli intervistati ha avuto una pausa, ma non per scelta.

Infine, poco meno di 3 intervistati su 5 (57%) non hanno avuto mai una pausa nella loro carriera.

Le motivazioni contano

Un dato rilevante riguarda l'età in cui, mediamente, le persone prendono, o affrontano, una pausa: 29 anni per le donne e 31 per gli uomini. Le motivazioni più frequenti rilevate tra i partecipanti sono, a pari merito, la perdita del posto di lavoro e la scelta di prendersi del tempo per ragionare sui prossimi passi da intraprendere.