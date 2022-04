Great Resignation: quali sono gli strumenti giusti per contrastarla?

Carlo Caporale (Wyser): flessibilità, miglior work-life balance e piani di carriera di breve durata gli strumenti più adatti ad attrarre e trattenere talenti

Secondo i dati forniti dal Ministero del Lavoro, da aprile a novembre 2021 le dimissioni volontarie sono state quasi 1 milione e 200 mila, con un aumento del 23,2% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Pur con le dovute distinzioni - in termini sia numerici, sia di ruoli e funzioni interessate - rispetto al mercato statunitense in cui si è originato, il fenomeno della "Great Resignation" sta dispiegando i suoi effetti anche sul mercato del lavoro italiano.

In questo scenario fortemente dinamico, quali sono gli strumenti che permettono alle aziende di restare competitive sul mercato del lavoro? È la domanda che Wyser, brand globale di Gi Group che si occupa di ricerca e selezione di profili di middle e senior management, ha posto alla sua community di professionisti, con l'obiettivo di indagare se e come il fenomeno cosiddetto delle "Grandi dimissioni" incida sull'approccio e gli investimenti delle organizzazioni in strumenti e politiche per attrarre e trattenere talenti e anche per valorizzare al meglio le loro competenze durante la permanenza in azienda.

Flessibilità e work-life balance

Il 56% indica la garanzia di un miglior equilibrio tra lavoro e vita privata come un fattore chiave sia per attrarre nuovi talenti, sia per mettere a frutto quelli presenti nell'organizzazione.