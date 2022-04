In Europa la gestione del payroll in outsourcing piace sempre di piÃ¹

Come mostrano i dati, il Belgio si posiziona al primo posto per l'outsourcing del payroll, ma l'Italia registra un tasso di crescita molto elevato dal 2020 al 2021 conquistando il terzo posto per numero di aziende che esternalizzano il payroll o desiderano farlo. Ma come si spiega la crescente diffusione dell'outsourcing del payroll anche in Italia?

"Ci sono molteplici fattori che intervengono", ha dichiarato Federico Fedele, Direttore Generale di SD Worx Italy. "Prima di tutto, l'outsourcing del payroll libera tempo prezioso all'HR e lo rende disponibile a gestire progetti più tattici o strategici, come la cura del benessere del dipendente, l'acquisizione dei talenti, la formazione e lo sviluppo.

In secondo luogo, un payroll esternalizzato offre tranquillità in tempi frenetici come quello che stiamo vivendo.

Le innovazioni tecnologiche e i servizi basati sul cloud garantiscono dati sicuri e di facile accesso, mentre il partner si occupa della conformità con le nuove regole e normative.



Non va neanche sottovalutata la possibilità per le aziende di fare coincidere questo progetto con l'armonizzazione di situazioni pregresse oppure il ridisegno di accordi ormai obsoleti.

Infine, c'è anche un fattore umano: l'esternalizzazione di alcuni (o tutti) i compiti più noiosi e soggetti a errori del payroll migliora lo spirito di squadra all'interno di un dipartimento che da anni è sempre sotto una costante pressione per tenere testa ai cambiamenti".