HR e PMI: occorre ristabilire un legame con i dipendenti

In Italia il 40% degli intervistati cita come possibili motivazioni a non lasciare il lavoro un relativo miglioramento del work-life balance, il 39% benefit più interessanti e il 22% opportunità di formazione e sviluppo, tanto più in un contesto nel quale molti dei lavori del futuro - a breve e a medio termine - saranno probabilmente parecchio diversi da quelli attuali e consolidati.

I lunghi periodi di lockdown, d'altra parte, hanno fatto in modo che in molti rivalutassero il luogo di lavoro come spazio di socialità, ma anche come centro di produttività, e il lavoro stesso come un'opportunità per esprimersi, per migliorare la propria vita e per avere maggiori soddisfazioni.



Pertanto, le PMI hanno l'opportunità di affrontare il tema della Great Re-evaluation in maniera strategica, introducendo nel mix di pratiche gestionali elementi fino a oggi solo parzialmente utilizzati.

Sfida per il settore HR

In un momento in cui sembra che i talenti non siano mai stati così difficili da assumere o da trattenere, la funzione delle risorse umane ha un ruolo vitale e strategico da svolgere.

Il 59% dei decisori HR dichiara però di non avere abbastanza tempo per gestire lo sviluppo delle persone in modo efficace, il 55% sostiene che dedicare tempo all'amministrazione del personale impedisce loro di focalizzarsi su attività più strategiche.

Secondo Ross Seychell, Chief People Officer di Personio, "mentre le aziende in tutta Europa sono alla ricerca di competenze, i risultati dello studio evidenziano quanto sia importante ristabilire un legame con i dipendenti e riconoscere le difficoltà che hanno affrontato negli ultimi anni.



Soprattutto le persone che si trovano all'inizio della loro carriera.

È opportuno che i responsabili delle risorse umane e i datori di lavoro si impegnino a comprendere meglio quali sono le loro preoccupazioni di coloro che si sentono alienati e trascurati e cosa cercano nel mondo del lavoro.

Le aziende che implementeranno una strategia globale HR in grado di soddisfare le esigenze del proprio personale, avranno migliori strumenti per affrontare le insoddisfazioni del personale e per evitare, nel peggiore dei casi, un esodo di talenti".