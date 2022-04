Automotive: le aziende italiane pensano di passare all'elettrico

"I risultati dello studio dimostrano chiaramente che la sostenibilità è sempre più una priorità per ognuno di noi e che per pianificare un futuro migliore per il pianeta, in un'epoca caratterizzata dal riscaldamento globale, dall'inquinamento e dalla scarsità di risorse, è necessaria una trasformazione radicale delle nostre abitudini", ha dichiarato Antonio Stanisci, Commercial & Marketing Director di ALD Automotive Italia (nella foto).

"Per questo, l'azienda, in linea con gli obiettivi del nostro piano strategico, ?Move 2025', ha deciso di incrementare la propria quota di veicoli elettrici e plug-in hybrid, introdotti annualmente nelle nuove immatricolazioni, dal 10% al 30% entro i prossimi tre anni.



Un risultato importante che, secondo le nostre stime, consentirebbe un abbattimento delle emissioni di CO2 del 20%, pari a circa 151 mila tonnellate".

Proprio per sostenere il mondo produttivo nel passaggio alle auto alla spina, ALD Automotive Italia ha lanciato ALD Electric, un servizio particolarmente innovativo che consentirà alle aziende di cogliere appieno i vantaggi e le opportunità della mobilità sostenibile.

Si tratta infatti di un vero e proprio ecosistema che comprende soluzioni per la ricarica delle auto aziendali alimentate elettricamente e offre alle imprese e ai dipendenti non solo l'accesso alla ricarica casalinga, alla ricarica sul posto di lavoro e a quella lungo il percorso, ma anche un sistema di monitoraggio avanzato e di costante controllo sullo stato della ricarica, nonché un pacchetto di servizi a 360° per facilitare il passaggio a flotte prive di combustibili fossili.



Sono inoltre opzionabili una card e un'app per ricaricare dalla rete delle colonnine pubbliche e l'installazione di una wallbox domestica per i dipendenti con il rimborso automatico dell'energia fornita da casa.

Infine, nella dashboard digitale MyALD, sarà possibile per i Fleet Manager monitorare le singole sessioni di ricarica dei propri dipendenti e visualizzare le relative fatture.