Le strategie HR che rendono le aziende delle Company of choice

Tuttavia, secondo una survey realizzata da Meritocracy, tra i primi 3 motivi che spingerebbero i dipendenti a cambiare lavoro, da una scala da 1 a 5, si possono annoverare l'ambizione a salari più alti (3,3), la ricerca di un miglior work-life balance (3,2) e le competenze ed esperienze del management (3,2).

Un ribaltamento di ruoli in cui sono le aziende a doversi rendere appetibili e ad attrarre le competenze dei lavoratori e in cui diventa necessario un approccio HR globale che possa soddisfare i talenti nel loro percorso di carriera riformando l'employeé experience.

L'esperienza positiva per il dipendente inizia dall'azione di employer branding e prosegue con processi di recruiting coinvolgenti in cui il candidato deve uscire con un'immagine positiva dell'azienda, anche nel caso in cui il processo non si concluda con l'inserimento.



Già durante i colloqui, infatti, il candidato comincia a valutare l'azienda, ricorrendo anche a "recensioni" di ex dipendenti dell'organizzazione stessa.

Secondo Alexis Sottocorno, Direttore Generale Seltis Hub "l'employer branding è uno degli aspetti essenziali di una strategia globale di social recruitment.

In questo momento storico caratterizzato dal fenomeno Great Resignation, in cui le aziende vogliono mantenere un profilo competitivo sul mercato e hanno necessità di attrarre e trattenere personale di talento, una buona strategia di employer branding può ridefinire l'identità dell'organizzazione come luogo di lavoro interessante e accattivante per i potenziali candidati, dipendenti e, a cascata, per i clienti".