Le aziende temono forti criticitÃ  di attraction e retention delle risorse

Nei prossimi tre anni, inoltre, ci si aspetta un aumento del 40% delle aziende che investiranno nel multi-skilling.

Sulla seconda area strategica, la ricerca evidenzia che le aziende più performanti sono quelle maggiormente propense a reimpostare la filosofia di total rewards, che comprende retribuzione, benefit, carriera e benessere.

Purtroppo, molte aziende non sono state tempestive nell'adattare i programmi di total rewards rispetto ai nuovi modi di lavorare o nell'impegno per ridurre l'impatto ambientale: il 74% delle imprese, infatti, non prevede sistemi di incentivazione collegati ai piani zero emissioni, oltre il 60% non li adatta alle esigenze dei dipendenti e alle mutevoli condizioni aziendali e più della metà, il 52%, non ha differenziato chiaramente l'offerta di total rewards rispetto a quella dei competitors.



Sulla carriera, la terza area strategica evidenziata dalla ricerca, molte aziende dimostrano di considerare l'avanzamento di carriera come una priorità.

Circa il 50% delle aziende ritiene che job architecture e job levelling siano degli strumenti utili per supportare il lavoro agile e flessibile.

La maggior parte non ha ancora pienamente attivato però una career experience e il 31% ha dichiarato di non avere formalmente nè definito nè comunicato dei percorsi di carriera, mentre il 46% l'ha fatto solo in parte.

Si tratta di un'occasione mancata per far comprendere e apprezzare le opportunità di crescita ai dipendenti.

"In questo mercato del lavoro ultra-competitivo è importante che l'azienda si sappia distinguere.

Differenziare l'offerta di total rewards è un modo per farlo.

Per le aziende questo non significa semplicemente domandarsi di quanto aumentare la retribuzione, ma di come premiare i dipendenti in senso più ampio.



E' utile quindi una maggiore attenzione ai riconoscimenti non monetari come l'avanzamento di carriera.

Il fenomeno della ?Great Resignation' é un dato di fatto oggi, ma le aziende possono intraprendere azioni tangibili per vincere la gara dei talenti: l'identificazione di nuove modalità di talent sourcing, l'upskilling e il reskilling, l'ottimizzazione del lavoro, la reimpostazione della strategia di total rewards e una career experience più incisiva per i dipendenti", conclude Cesarini.