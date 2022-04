IKN Italy annuncia la quinta edizione di Procurement Forum

Procurement Forum si distingue dalla concorrenza per il livello di approfondimento dei temi, nati da una ricerca attiva sul campo e da un contatto diretto con la community del procurement italiano.

Inoltre, ci saranno le testimonianze di speaker dalla vision internazionale - come International Paper, Amadori, Snam, Sutter, San Marco, BAT - che riescono a descrivere oltre i confini nazionali come si intrecciano le dinamiche di approvvigionamento".

L'edizione 2022 propone molte novità, tra cui:



a) due International Speech per conoscere metodi e approcci dei Leader del mercato internazionale e cogliere modelli risolutivi per ottimizzare la gestione della supply chain;

b) due CPO Boardroom due gruppi di lavoro della durata di un'ora ciascuno per analizzare, con il supporto di case study di successo, i problemi riscontrati dai CPO e dai buyer nell'implementazione di soluzioni di e-procurement e nella costruzione di percorsi di sostenibilità.

Attraverso il confronto diretto, i partecipanti analizzeranno come sviluppare soluzioni concrete per migliorare lo svolgimento dei processi interni e velocizzare l'implementazione strategiche nella gestione dei supplier;

Col supporto della community Procurement Careers, nata su LinkedIn durante la pandemia allo scopo di creare un canale di sostegno nell'emergenza e ad oggi composta da più di 1800 membri fra CPO, buyer e purchasing manager, verranno raccolti con due brevi sondaggi i problemi operativi riscontrati in tema di Green Procurement e Digital Process Automation che saranno oggetto di approfondimento durante le attività della giornata.



L'Award "Best Green Project in Procurement"

Il premio andrà al CPO che ha saputo coordinare un team di lavoro all'interno di un'Organizzazione aziendale, pubblica o privata e che abbia realizzato negli ultimi 12 mesi un progetto innovativo nell'area Procurement, Logistica e Supply Management.

Verrà valutata la completezza del sistema di vendor rating sostenibile, che coerentemente con il codice etico e la politica degli acquisti, prevede l'introduzione di criteri ambientali e sociali negli appalti, la formazione del personale sul tema degli acquisti sostenibili, obiettivi annuali e il monitoraggio sia del raggiungimento degli obiettivi che dei fornitori.

Speaker dell'evento oltre 20 CPO del mercato italiano e internazionale che si confronteranno in occasione delle tavole rotonde, che presenteranno i più influenti case study volti a sviluppare nuove strategie e soluzioni tecnologiche che favoriscano interoperabilità e agilità aziendale.



Procurement Forum è rivolto alle seguenti figure aziendali: Chief Procurement Officer, Responsabile Ufficio Acquisti, Head of Purchasing, Chief Financial Officer, Buyer Specialist, Supply Chain Manager, IT Manager, Responsabile Servizi Generali/Facility Manager.

Per informazioni e approfondimenti sul programma: https://www.ikn.it/evento/11395/procurement-forum-2022/home