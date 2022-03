Q-commerce: il commercio elettronico diventa ancora piÃ¹ veloce e sostenibile

La consegna dei prodotti avviene dunque in tempi rapidi per la vicinanza ai magazzini logistici, per l'uso dei mezzi utilizzati per le consegne (principalmente e-bike, scooter elettrici o biciclette) che non sono condizionati dal traffico delle grandi metropoli ed infine per una tecnologia sempre più consumer-oriented che attraverso i big data, permette un'analisi approfondita delle preferenze del consumatore.

I vantaggi del Quick commerce

I principali vantaggi del Quick commerce, sia per i consumatori che per le compagnie e PMI che si servono di questo strumento sono:



a) Velocità e qualità

Il primo fattore da considerare è proprio la velocità delle consegne: per il consumatore questa diventa una discriminante fondamentale nella scelta dell'e-commerce.

Secondo un recente studio di Packlink.

il 44.4% degli italiani ritiene che la velocità sia un'importante discriminante nella scelta di un eCommerce.

La velocità è particolarmente importante per la fascia d'età 41-50 anni (33,26%) e 31-40 anni (28,57%) ed è la Lombardia (21.88%) la regione più "impaziente" nel ricevere consegne.

Per quanto riguarda l'assortimento, a differenza dell'e-commerce tradizionale, nel Quick commerce questo è maggiore rispetto al negozio fisico ma è quello limitrofo alla zona in cui si vive.

Una minore scelta dunque ma con maggiore qualità.

b) Logistica di prossimità ed inclusione

Attraverso i dark store, i magazzini diffusi a livello locale in prossimità del cliente, il Quick commerce riesce a coprire più velocemente e in maggiore quantità le consegne da effettuare.



Questo diventa dunque un incentivo anche per le piccole attività locali a partecipare a questo processo.

La piccola libreria, il ristorante all'angolo di casa, o il negozio di telefonia diventano ora parte attiva del processo, senza rischiare di essere schiacciati dai colossi del settore.

Questo consente dunque di stringere delle partnership tra le piattaforme logistiche e le piccole imprese del territorio, con una democratizzazione del commercio online.

L'impatto del Quick commerce sull'ambiente: mobilità sostenibile

Secondo l'ultimo studio di Packlink, il 92,29% degli Italiani effettua scelte di acquisto considerando il potenziale impatto ambientale di un prodotto o di un servizio ed il 45,7% è disposto a pagare un sovrapprezzo fino al 10% per packaging sostenibile, dunque l'impatto ambientale di un brand o di un prodotto è sempre più al centro delle scelte dei consumatori.



Il Quick commerce incentiva l'uso di mezzi elettrici come e-bike, monopattini e scooter elettrici riducendo le emissioni di CO2 e, proprio per la sua natura, è concentrato in zone geograficamente più ristrette, riducendo la distanza tra magazzini e cliente finale.

Questo dunque migliora le consegne di ultimo miglio, con risparmio di carburante e minore percentuale di inquinamento atmosferico.

Per Noelia Lázaro, Direttore Marketing di Packlink, "il Quick commerce dunque non solo non segnerà la fine dei negozi di vicinato ma può essere improntato alla sostenibilità ambientale.

Questo può avere un impatto non solo per una ripresa ed una crescita di lungo periodo, ma anche per sperimentare nuovi orizzonti e ripensare all'assetto del network logistico.

In questo senso il Quick commerce sembra essere il futuro del commercio online".