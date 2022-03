ComplessitÃ  e velocitÃ  dei dati sono cruciali per determinare la crescita aziendale

Quando si guarda specificamente agli ostacoli che impediscono la crescita delle aziende, le principali tendenze del mercato sono:

- Il 74% dei decisori IT (ITDM) ha dichiarato di non sfruttare soluzioni e standard ottimizzati per la velocità (rispetto al 67% a livello globale).

- Il 67% non ha democratizzato l'accesso a strumenti di analisi e supporto centralizzati (rispetto al 66% a livello globale).

- Il 60% non ha completamente realizzato la valutazione di routine e formule e definito un'ottimizzazione dei processi per perfezionare i nuovi modelli di business che emergono dai dati e dall'analitica (rispetto al 66% a livello globale)



- Il 62% non ha completamente realizzato un'infrastruttura di big data centralizzata e strettamente integrata in tutta l'organizzazione, che consentirebbe alle divisioni/reparti aziendali di allineare le priorità alla roadmap dei dati dell'organizzazione (rispetto al 65% a livello globale).

- Il 62% non ha completamente raggiunto gli standard di livello enterprise necessari per la sicurezza, il backup e il disaster recovery in tutti gli ambienti.

Secondo Fabio Pascali, Regional Director Cloudera, "i risultati della ricerca mostrano che, sebbene le aziende italiane siano consapevoli di quanto siano preziosi i dati, molte non dispongono ancora degli strumenti o delle competenze giusti per utilizzarli al massimo del loro potenziale.

La vera sfida ora è come sfruttarli al massimo mentre ci concentriamo sulla ripresa economica prevista per il 2022, nonostante le continue sfide che il COVID-19 ci presenta.



I vendor che operano in questo ambito possono fornire il loro supporto, non soltanto in termini di tecnologia, ma anche e soprattutto di formazione e di consapevolezza relativamente al valore dei dati e alle prospettive di crescita che possono offrire".