Cresce la digitalizzazione delle PMI ma la metÃ  Ã¨ ancora ai primi passi

Cresce la digitalizzazione delle PMI ma la metà è ancora ai primi passi

Giuseppe Tripoli (Unioncamere): il livello di maturità digitale delle nostre imprese è aumentato di circa il 9% rispetto al periodo pre-Covid. Mezzogiorno ancora in ritardo rispetto al Centro-Nord

All'inizio della pandemia hanno puntato soprattutto sul cloud, per sostenere il lavoro dei dipendenti in smartworking, e sui pagamenti elettronici per soddisfare la domanda crescente dei consumatori confinati nelle mura domestiche.

Progressivamente, però, hanno volto l'attenzione alla cybersecurity, investimento che si sta rivelando quanto mai strategico nel contesto attuale.