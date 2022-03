Incubatori e acceleratori di startup: a che punto siamo?

Leonardi in particolare ha citato i fondi in arrivo dall'European Tech Champions Initiative a cui partecipa anche l'Italia e due fondi gestiti da CDP per le startup rispettivamente da 300 milioni per il digitale e 250 milioni per la transizione ecologica.

Per quanto riguarda i principali servizi offerti dagli incubatori il primo risulta l'"accompagnamento manageriale", seguito da "supporto allo sviluppo di relazioni" e dal "supporto alla ricerca di finanziamenti".



Altri servizi rilevanti sono la fruizione di spazi fisici e la formazione imprenditoriale.

Il valore aggiunto apportato da incubatori e acceleratori nel nostro ecosistema non si limita al supporto alla nascita di nuove organizzazioni.

Il 75% degli incubatori e acceleratori hanno infatti dichiarato di svolgere anche attività non direttamente riconducibili a quelle di mera incubazione e accelerazione.

Tra le attività più frequenti troviamo servizi di coworking, formazione e consulenza a titolo oneroso per soggetti terzi, attività di scouting e open innovation, partecipazione a progetti e bandi, ricerca, organizzazione di eventi, investimenti e internazionalizzazione.

Come per gli anni precedenti, anche questo report ha posto un focus speciale sull'impatto sociale e ambientale degli incubatori e delle startup incubate.

La metà degli incubatori e acceleratori in Italia rientra nella categoria "Business Incubator", mentre l'altra metà rientra nella categoria "Mixed" o "Social Incubator".



Dalle analisi del report risulta che un incubatore su due supporta organizzazioni a significativo impatto sociale o ambientale.

La principale tipologia di organizzazioni incubate dagli incubatori che supportano team imprenditoriali o organizzazioni a significativo impatto sociale o ambientale, è quella delle imprese for-profit senza qualifica di impatto (57% in aggregato).

I settori più rappresentati, per le organizzazioni incubate a significativo impatto sociale o ambientale, sono quelli relativi alla protezione dell'ambiente e degli animali, della salute e benessere, della cultura, arti e artigianato.

La nascita di incubatori e acceleratori è ancora un fenomeno recente in Italia: il 72% degli incubatori sono stati costituiti negli ultimi dieci anni.

Il Report però evidenzia che la crescita degli incubatori e acceleratori in Italia sta rallentando.

Secondo il prof.



Paolo Landoni, Direttore della Ricerca, "questo rallentamento della crescita potrebbe essere legato anche al fatto che stanno nascendo altre realtà a supporto di startup, come gli Startup Studio o Venture Builder.

Cioè organizzazioni che creano startup agendo come fondatore o co-fondatore principale della nuova impresa creata e sviluppata.

In alcuni casi realizzano startup in serie in altri casi procedono parallelamente allo sviluppo di un piccolo numero di startup".

In Italia, si stima siano attivi più di una decina di Startup Studio e Venture Builder (SS&VB), in crescita rispetto agli anni precedenti.