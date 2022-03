Luca Tenani (Schroders): l'inflazione salirÃ  ancora e inizierÃ  a calare a fine anno

Quali sono i maggiori ostacoli?

La reintroduzione di alcune restrizioni in molte economie ha pesato sulle catene di approvvigionamento e ha riportato molti al lavoro da remoto.

Questi fattori esacerbano il disequilibrio tra offerta e domanda, rallentando la prima e spingendo la seconda verso il già surriscaldato settore dei beni.

L'idea di una ripresa non bilanciata persiste.

Guardando avanti, anche se gran parte dell'Asia sta affrontando la variante Omicron, altrove sembra che l'ondata stia rallentando, con casi in diminuzione in Europa e nelle Americhe, dove le restrizioni sono state rimosse.

Le catene di approvvigionamento continuano a essere sotto pressione, ma alcuni indicatori iniziano a migliorare, come il Baltic Freight Index (che traccia il costo di trasporto delle materie prime) e i prezzi indicati nei PMI.



Nonostante ciò, persistono le preoccupazioni riguardo alla Cina, dove la politica Zero Covid potrebbe portare a interruzioni negli scambi internazionali, con le restrizioni che spesso vengono imposte con breve preavviso su intere città.

In generale le previsioni dei nostri economisti si stanno muovendo verso uno scenario di stagflazione, con la crescita globale attesa al +3,7% e l'inflazione al +4,7% quest'anno.

Le nostre previsioni precedenti, a novembre, erano rispettivamente al +4% e +3,8%.

Il 2021 ha visto un rimbalzo della crescita, dopo i minimi toccati al culmine della pandemia.

Cosa vi aspettate sul fronte della crescita in Europa quest'anno?

L'economia dell'Eurozona ha rallentato bruscamente nell'ultimo trimestre del 2021 a causa dei timori legati a Omicron.

Il PIL reale è sceso dal 2,3% del terzo trimestre allo 0,3% del quarto, su base trimestrale, superando comunque le attese.



In generale, gli ultimi dati indicano un ritorno del PIL sui livelli del picco pre-pandemico, al 2,4%.

Guardando i singoli Stati membri, pur con un rallentamento diffuso, gran parte di essi è riuscito a superare le attese del consensus e ha continuato a crescere: la Spagna in testa con il 2% rispetto al 2,6% del terzo trimestre.

L'Italia invece ha rallentato dal 2,6% allo 0,6%.

Le aziende continuano a essere in difficoltà a causa dei colli di bottiglia nelle catene di approvvigionamento.

Anche i costi più elevati non sono d'aiuto, con le società che hanno dovuto alzare i prezzi, cosa che a sua volta sembra aver impattato sulla domanda e sulle prospettive di un rimbalzo.

Nonostante ciò le stime flash dei PMI di febbraio hanno mostrato una solida ripresa della crescita, soprattutto nel settore dei servizi.

Attività come ristoranti, bar, hotel e intrattenimento, dopo le interruzioni nel periodo festivo, hanno visto una crescita della domanda e dell'attività.



Guardando avanti, le prospettive di crescita per l'Eurozona sono state riviste al ribasso dai nostri economisti, dal 4,6% al 3,3% per il 2022, in gran parte a causa dell'impatto di Omicron.

L'altra principale causa è la maggiore inflazione energetica, ulteriormente esacerbata dal conflitto in Ucraina, che dovrebbe pesare anche sulla fiducia di famiglie e imprese nel breve periodo, soprattutto nell'Est Europa, anche se l'impatto dovrebbe essere temporaneo.