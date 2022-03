5 idee per provare a fermare la Great Resignation

Conciliare la vita lavorativa con quella privata spesso non è semplice.

Purtroppo, alcune aziende costringono a dei ritmi e orari che vanno ben oltre gli standard, a discapito del benessere del dipendente.

Lo smart working ha poi anche accentuato questo problema perché ha annullato il confine tra il luogo di lavoro e la casa, rendendo il dipendente sempre disponibile e reperibile.

Rispettare gli orari prestabiliti, non sovraccaricare di impegni e lasciare i propri spazi alla persona è fondamentale.

4 - Carriera professionale.

Avere la possibilità di poter crescere nella propria azienda non è scontato, specialmente in Italia.

Fare carriera è un fattore fondamentale per attrarre e mantenere i propri dipendenti.

5 - Il Valore di ogni collaboratore.

Ogni dipendente ha i propri punti di forza.

Ciò che un'azienda dovrebbe prefissarsi come obiettivo è quello di dare sempre valore a ogni persona del team.



Investire sui dipendenti, sulle loro capacità e sulla propria formazione attraverso per esempio sessioni di training, workshop, stimola gli stessi a esprimere al meglio la propria creatività e migliorare le loro competenze.

"La pandemia ha cambiato sicuramente le nostre priorità, facendoci realizzare quanto sia importante il nostro benessere, dando fiducia alle persone di poter lavorare con maggiore autonomia anche da casa, e allentando il legame emotivo fra persona ed azienda", afferma Federico Fedele, Direttore Generale di SD Worx. "La Great Resignation è la logica conseguenza di tutto questo e trova le sue radici nel bisogno intimo delle persone di sentirsi parte di qualcosa di più importante, avere uno scopo in armonia con se stessi e l'azienda.

Per raggiungere i propri obiettivi, le aziende dovrebbero ripensare concretamente alle persone come un valore, a come effettivamente investire su di esse, a come rendere le modalità di lavoro idonee alla loro crescita.



Tenere conto delle aspirazioni e dell'equilibrio delle persone, e non solo dell'ebitda dell'azienda, aiuterà senz'altro a riportare questo fenomeno a livelli fisiologici".