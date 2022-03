L'epoca delle nuove idee: il World Business Forum 2022 e nuove iniziative

Pensiamo che il 2022 rappresenti un momento importantissimo per pensare di ideare qualcosa di diverso.

Le idee ci permettono di immaginare un futuro migliore e ci ispirano a uscire proprio a creare quel futuro, sono la fonte dell'innovazione.

Voglio dire questa frase che secondo me è quella che descrive meglio il tema di quest'anno: "le idee non nascono di un algoritmo, non vengono prodotte da una macchina, le idee nascono dalle persone" ed è proprio questo è il punto più importante perché continuiamo a essere noi come persone, i nostri dipendenti e la nostra gente, i nostri clienti, a darci quelle idee.

Come sempre puntiamo sulla constante interazione, nell'ascoltare e puntare a come migliorare, come possiamo far nascere delle idee che ci aiuteranno a cambiare.

Siamo in una fase di cambiamento costante e dobbiamo adattarci.

Il World Business Forum è una formula che si è adattata al cambiamento.

Sì, siamo sempre stati attenti alle tendenze.



Siamo concentrati nel continuare costantemente a cercare di cambiare per migliorare e penso che questo cambiamento nasce dalle idee, come dice il tema di questo 2022.

Le idee nascono ascoltando i segnali e percependo le domande che giungono e vale in ogni ambito.

E' un evento di ispirazione e networking.

Assolutamente.

E' l'evento di ispirazione quando si ascolta chi parla dal palco, ma anche un concentrato di networking, dove c'è lo scambio di conoscenze. Ci sono diversi modi per fare questo scambio, organizziamo i coffee break, ci sono gli stand, ma anche i pranzi privati dove le aziende si organizzano per fare incontrare gli speaker.