Cosa comporta la guerra nell'Europa dell'Est per gli investitori?

Per questo al momento, restiamo cauti.

In un'ottica di lungo periodo, comunque, il "rischio Russia" o i rischi legati agli investimenti in Russia non sono nuovi, non abbiamo alcuna esposizione alla regione.

Evitiamo anche le società eccessivamente dipendenti dal mercato russo e/o che potrebbero essere significativamente colpite da una crisi nella regione, soprattutto a lungo termine; le banche sono una di queste, a nostro parere.

Al contrario, il nostro portafoglio azionario è composto principalmente da titoli il cui potenziale di crescita e di guadagno a lungo termine è in gran parte slegato dai singoli mercati o dai potenziali rischi Paese, che possono contare su un modello di business consolidato e su pochi debiti.

In primo piano: un portafoglio robusto

Sulla base delle nostre linee guida d'investimento, il Pentragramm di Flossbach von Storch, cerchiamo di ridurre i rischi potenziali puntando sulla diversificazione, oltre che sulla qualità dei singoli investimenti.



Ovvero diversifichiamo i capitali dei nostri clienti su diverse asset class, singoli titoli e valute.

In questo senso, l'oro (diretto e non) e il dollaro USA rappresentano componenti importanti e quindi fisse dei nostri portafogli - e fungono in questa fase da "coperture di portafoglio immediate".

Ciò detto, i portafogli dovrebbero essere costruiti in modo da poter sopravvivere anche alle grandi crisi, in gran parte indenni nel lungo termine.

Questo non significa che i prezzi a volte non possano (o debbano) crollare in maniera più significativa.