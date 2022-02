La mobilitÃ  del futuro sarÃ  a emissioni zero e digitale

Per quanto venga attribuita alla pandemia, questa situazione fa capire anche ai più scettici come il settore automobilistico debba assolutamente reinventarsi e negoziare la svolta verso la transizione ecologica.

L'aumento del valore aggiunto legato ai componenti elettronici e il passaggio alla mobilità elettrica proiettano i costruttori in un mondo dove aumentano le difficoltà di reperimento dei materiali e i rapporti di forza diventano meno favorevoli.

Le case automobilistiche dovranno inventare nuove strategie per internalizzare le competenze, assicurarsi contratti di lungo termine per garantire l'approvvigionamento dei componenti critici, ridurre gli intermediari, rafforzare la tracciabilità e avere una conoscenza più dettagliata dei componenti elettronici e software dei veicoli prodotti.

I pionieri di questa trasformazione - che investe l'intero settore - stanno già consolidando le quote di mercato: Toyota ha posto fine a 90 anni di regno di General Motors negli Stati Uniti e le vendite della Tesla Model 3 hanno superato quelle della Volkswagen Golf in Germania a dicembre 2021, il che è tutto dire!



La pandemia ha anche ricordato l'emergenza climatica: la mobilità del 21° secolo sarà a emissioni zero e digitale.

Il fabbisogno di investimenti nella digitalizzazione e nell'elettrificazione dei veicoli è colossale, 60 miliardi di euro per Mercedes, 90 miliardi per Volkswagen entro il 2026, pari a più del 50% degli sforzi di R&S e di investimento di questi gruppi.

Questa nuova era favorirà la nascita di nuove partnership, come quella tra Stellantis e Foxconn, e farà emergere industriali ancora poco noti, come Wuxi Lead per l'equipaggiamento delle linee di produzione di batterie e veicoli elettrici.