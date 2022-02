Tiziano Arriga (Evogy): energy-as-a-service come percorso per l'ecosostenibilitÃ 

Questi fattori, uniti a un quadro di grande variabilità degli scenari, rischiano di compromettere il ROI, annullando il beneficio del progetto a livello finanziario e di conseguenza la sua appetibilità.

La mancanza di un facile accesso ai dati interni dei consumi di energia e ai dati previsionali dei mercati rende ancora più difficile fare investimenti in risparmio energetico.

L'energy as-a-service è la risposta a queste difficoltà, perché offre un servizio in abbonamento (quindi senza investimenti) che permette agli utenti di acquistare solo i servizi effettivamente necessari, e di avere una piattaforma che contiene in sé tutti i dati in tempo reale, le informazioni, le competenze e l'expertise che servono per affrontare una materia complessa e in rapida evoluzione, lasciando al cliente finale la decisione su quale sia la scelta che gli permetta di concentrare le proprie risorse umane e finanziarie sul core business.

L'ecosostenibilità è un valore per le imprese o è una questione "di moda"? Come le aiutate in questo processo?

L'ecosostenibilità ha avuto negli anni accezioni differenti a seconda di chi la proponeva.