Esigenze dei lavoratori al centro dei crescenti investimenti in welfare

Anche in questo settore la digitalizzazione dei servizi di benefit sta cambiando il mercato in modo radicale: la rivista specializzata HR World concentra la propria attenzione sull'utilizzo dei mezzi tecnologici per aumentare l'engagement dei dipendenti, soprattutto, quelli in smartworking.

"Il futuro del lavoro, così come quello dei benefit aziendali, sarà sempre più ?digital related': è una tendenza incontrovertibile soprattutto nel mondo post COVID-19 dato che le aziende stanno ideando formule di collaborazione sempre più agili e rivolte al work-life balance", prosegue Lambert.



Tra i servizi maggiormente richiesti dai singoli collaboratori non manca la possibilità di apprendere e coltivare nuove conoscenze: le aziende, sotto questo punto di vista, possono introdurre nuovi strumenti e tecnologie per avvicinarsi alle necessità dei singoli professionisti.

Soddisfare la propria forza lavoro consente poi ai leader d'impresa di avere in gestione dei collaboratori maggiormente coinvolti, formati e, soprattutto, produttivi.

Si evolve il mondo del lavoro e cambiano anche le richieste dei dipendenti sui benefit

Secondo un sondaggio annuale del magazine americano Human Resource Executive che ha coinvolto 3.642 datori di lavoro in tutto il mondo, oltre due terzi dei leader d'impresa (il 69%) prevede di differenziare e personalizzare i propri programmi di welfare aziendale nei prossimi due anni. Questa tendenza al rinnovamento deriva dal fatto che solo il 51% dei capi d'azienda ritiene soddisfacenti i propri programmi in quest'area.



Restando sulla stessa lunghezza d'onda innovativa, l'86% dei datori di lavoro cita il benessere emotivo dei dipendenti come benefit prioritario da inserire nei propri programmi entro i prossimi due anni, seguono il benessere fisico (68%) e quello finanziario (67%).

"Un altro fattore che possiamo riscontrare in continuo aumento è la necessità di flessibilità.

La scelta è sempre stata un fattore insostituibile nei benefit per i dipendenti ma sulla scia della pandemia quest'ultimi apprezzano ancora di più tale libertà", conclude Lambert.