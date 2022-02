Come proteggere i segreti aziendali nel rapporto di lavoro

"Diventa così sempre più possibile per l'impresa essere oggetto di violazioni, una tendenza che si è acuita durante la pandemia anche con lo smartworking semplificato.

Le organizzazioni hanno infatti reso fruibili per il proprio personale dati e informazioni per esempio tramite cloud, concentrandosi più sulla continuità del business che sui protocolli di vigilanza da attuare.

Peraltro, proprio la modalità blended del lavoro, che ragionevolmente diventerà sempre più diffusa e stabile per molte realtà aziendali, se da un lato costituisce un importante strumento manageriale di organizzazione ed efficientamento dell'attività d'impresa, dall'altro richiede di apprestare una serie regole, anche ai fini di protezione del business".



Sempre secondo Clusit, la stima globale delle perdite derivanti da esfiltrazioni di dati si è attestata attorno ad un trilione di dollari nel 2020, ed è salita a 6 trilioni di dollari nel 2021.

Tutte le informazioni, a partire dai brevetti sino ad arrivare ai dati di commerciali contenuti nelle business intelligence, sono parte integrante del patrimonio e del valore di un'impresa.

Ecco quindi perché, accanto alla disciplina dei segreti industriali, devono essere messi a punto adeguati modelli organizzativi e di protezione dei dati anche in ambito del rapporto di lavoro.

"In particolare, per garantire la massima tutela dei propri segreti industriali e commerciali è necessario che le aziende adottino preventivamente determinate protezioni contrattuali, misure organizzative, e una specifica policy ai sensi dell'art.

4 dello Statuto dei Lavoratori contenente adeguata informativa sulle modalità di utilizzo degli strumenti e sui possibili controlli che saranno effettuati dal datore di lavoro, sempre nel rispetto della disciplina in materia di privacy", continua Stefano de Luca Tamajo, partner di Toffoletto De Luca Tamajo.



Per evitare rischi economici e strutturali della propria impresa è necessario quindi "sapere come proteggere" e mantenere il proprio "know how protetto", i due principii che compongono il naming Know How Protect.

"Nello strutturare KHP abbiamo incluso tutti gli strumenti di protezione esistenti in relazione al rapporto di lavoro, dai patti di non concorrenza, agli NDA ed altre policy che fissino rischi, limiti e correlate sanzioni", conclude Paolo Iasiello, partner di Toffoletto De Luca Tamajo.

"Un prodotto che permette a tutte le imprese, dalle startup alle multinazionali, di tutelarsi e allo stesso tempo di essere in regola con la compliance normativa".

Know How Protect offre al cliente una consulenza specializzata in tutti gli aspetti del rapporto di lavoro collegati alla protezione del business a 360°, con costo e tempistiche prestabiliti ed un gruppo di lavoro dedicato.



Tre i pacchetti disponibili - Base, Strong, Full Protection - che comprendono soluzioni per le aziende di piccole dimensioni e per le multinazionali, dai più classici patti per la fidelizzazione del dipendente alla previsione di servizi in partnership per il controllo, l'investigazione e la creazione di infrastrutture software per incrementare la sicurezza informatica.