PerchÃ¨ investire nelle aziende di Intelligenza Artificiale

È logico presumere che opportunità come queste continueranno a tenere banco; tant'è che almeno alcuni tra i grandi operatori stanno puntando sulle funzionalità relative all'assistenza sanitaria: basti considerare la notizia dell'acquisizione di Cerner da parte di Oracle, per un valore di 28,3 miliardi di dollari.

Aumenta il numero dei settori che investono di più nell'IA

Secondo i dati, nel 2021 il settore della vendita al dettaglio globale avrebbe dovuto investire nell'IA 11,8 miliardi di dollari, una cifra paragonabile con la spesa prevista per le banche (11,7 miliardi di dollari).



L'aspetto più rilevante di questa statistica è costituito dal fatto che le banche non sarebbero più la categoria che investe di più; difatti, stando alle previsioni, la spesa complessiva al dettaglio relativa all'IA aumenterà da qui al 2025 ad un tasso annuo composto del 25,5%.

Prendiamo l'esempio di Levi Strauss & Co, in cui l'IA serve per determinare i prezzi affinché l'azienda possa accelerare la crescita degli utili e migliorare i margini.

Avvalendosi del Cloud di Google, Levi Strauss può analizzare le informazioni sull'inventario, i dati sulle vendite e persino su ciò che sta succedendo presso altri rivenditori.

In Cina s'è verificato un caso in cui l'azienda stava pensando di interrompere la produzione di una determinata maglietta, ma si è ricreduta di fronte ai relativi dati, da cui emergeva un quadro ben diverso, e le vendite dell'articolo (che sarebbe dovuto uscire di produzione) sono rimaste elevate.

La performance può essere volatile, ma l'IA continuerà a registrare progressi in termini di capacità e di adozione

Se ci domandaste a bruciapelo quale sarà nel 2022, secondo le nostre previsioni, il motore principale per la performance degli investimenti nell'ambito delle società di IA, dovremmo rispondere pressapoco "la politica della Federal Reserve (Fed) sui tassi di interesse statunitensi" o "l'inflazione".



Perché?

Molte società di IA sono "in modalità di crescita", il che significa che effettuano reinvestimenti massicci con utili che attualmente sono bassi o addirittura negativi.

Con tassi di interesse nulli o prossimi allo zero, questi flussi finanziari futuri hanno un valore più elevato e, se i tassi aumenteranno, quel valore scenderà.

Purtroppo questo potrebbe avere un certo impatto su tutti i vari tipi di società tecnologiche, nell'ambito dell'intelligenza artificiale e non solo, tracciando qualcosa di più d'una semplice linea di demarcazione tra le aziende di IA più allettanti e quelle che lo sono meno.

Gli investitori che hanno puntato soltanto sul 2022 contano probabilmente sulle sorprese della volatilità, ma quelli che puntano su orizzonti più lunghi potrebbero scorgere dei punti d'ingresso interessanti dopo essersi accorti che il megatrend dovrebbe avere una certa capacità di resistenza per parecchi anni, e non solo nel 2022.





Christopher Gannatti, Global Head of Research, WisdomTree