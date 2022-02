Oracle e Red Bull Racing: un binomio che va ben oltre lo sport

Oltre a tutte queste innovazioni sul circuito di gara, Oracle Red Bull Racing continuerà a offrire alla sua fan base mondiale un'esperienza eccezionale.

Nella scorsa stagione, Oracle e Red Bull Racing hanno lanciato The Red Bull Racing Paddock - una piattaforma di fidelizzazione unica nel suo genere, potenziata da Oracle Cloud, per portare ai tifosi di tutto il mondo l'entusiasmo della Formula 1.

Dall'avvio di questa iniziativa, Red Bull ha visto aumentare di oltre 9 volte il numero di iscrizioni dei fan al suo programma.

La nuova linea di comunicazione diretta aperta tra tifosi e squadra ha creato un coinvolgimento incredibile: i fan registrati hanno inviato migliaia di domande al team e hanno ottenuto con il programma di rewarding ben 35.000 "premi digitali".

Nel 2022, Oracle Red Bull Racing aggiungerà nuove funzionalità, tra cui la possibilità di creare user-generated content, per arrivare a un livello di personalizzazione ancor più elevato per i propri fan.



"La presenza di Oracle, una delle più grandi aziende di tecnologia cloud al mondo, come nostro title partner sottolinea non solo la grande fiducia nella capacità di Red Bull Racing di mettersi alla testa della gara tecnologica sul circuito, ma ci permette anche di raggiungere obiettivi di coinvolgimento dei fan ancor più ambiziosi, lavorando su questo aspetto fondamentale della nostra strategia di marketing", ha commentato Oliver Hughes, chief marketing officer di Oracle Red Bull Racing. "Vogliamo portare con noi i tifosi nel nostro percorso competitivo in Formula 1, metterli proprio al centro dell'azione in gara - e le tecnologie e l'innovazione di Oracle ci aiuteranno a ottenere questo obiettivo".

"Red Bull Racing ha usato la tecnologia per ottenere un vantaggio competitivo in modo più convinto di qualunque altra squadra di Formula 1, e la loro scelta sta dando risultati", ha detto Ariel Kelman, executive vice president and chief marketing officer di Oracle.



"Il nostro impegno in questa partnership riflette la nostra convinzione che OCI sia un'arma strategica da usare nei giorni di gara, un elemento per creare l'esperienza più entusiasmante per i tifosi sportivi e per tracciare il futuro della Formula 1.

Oracle Red Bull Racing è e continuerà ad essere il team di F1 più innovativo e ?visionario' al mondo".

Sviluppo del motore, l'allenamento dei piloti e il Team Esports

Oracle sta lavorando con Red Bull Powertrains per sviluppare la nuova generazione di motori di F1 che esordirà nel 2026, con Red Bull Racing che diventa uno dei soli quattro produttori che forniscono motori per la Formula 1.

Red Bull Powertrain userà OCI per ottimizzare le attività di modellazione della nuova camera di combustione del motore, per ridurre i costi e migliorare al contempo i risultati.

Red Bull Advanced Technologies e Oracle collaborano poi al training della nuova generazione di piloti che saliranno ai vertici mondiali.



Grazie a progetti che utilizzano AI e machine learning, i piloti junior di Red Bull potranno capire meglio come aiutarsi con i dati a perfezionare lo stile di guida e ridurre i tempi di giro.

Oracle Red Bull Racing Esports, dal canto suo, segna l'evoluzione della partnership in uno dei settori sportivi più in crescita del mondo, quello degli e-sports.

Prendendo spunto dalla sua controparte nel mondo reale, il team Esports userà gli analytics potenziati da OCI per ottimizzare le impostazioni dell'auto, migliorare le strategie di gara, offrire ai propri piloti il training giusto per aiutarli a registrare sempre i tempi di giro ideali su qualsiasi tracciato virtuale, in qualsiasi condizione metereologica simulata.

La stagione 2022 della Formula 1 comincerà il 18-20 marzo con il Gulf Air Bahrein Gran Prix, il Gran Premio del Bahrein.