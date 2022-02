Ducati e Carrera insieme per una partnership in strada e in pista

Si tratta di un accordo pluriennale di licenza globale che vedrà la nascita di una collezione di occhiali da sole e da vista a doppio marchio. Pecco Bagnaia e Jack Miller saranno i protagonisti della campagna pubblicitaria

Come svelato dal video di presentazione del Ducati Lenovo Team 2022, Carrera diventa Partner Ufficiale di Ducati Corse.

Per i prossimi 4 anni, il logo del prestigioso brand di occhiali sarà sul cupolino della Ducati Desmosedici GP.

Contemporaneamente, Ducati e Carrera stringono un accordo di licenza globale per una partnership di lunga durata che vedrà la nascita di una gamma completa di montature da sole e da vista a doppio marchio, ideata appositamente per tutti i giovani sportivi e gli appassionati delle due ruote.

Un'unione che si prospetta vincente, messa a punto da due grandi realtà come Ducati e Carrera che condividono la passione per il design e per lo sport, la capacità di combinare stile e tecnologia e un approccio audace orientato all'innovazione.