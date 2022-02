Italia-Germania, sfida senza fine per la nascita dell'euro

Accompagnando il lettore tra i volti e i pensieri dei protagonisti, l'autore mostra i dietro le quinte di uno sforzo corale teso a far conoscere un'Italia che, a dispetto della fase di rapida trasformazione che stava attraversando, restava ancora largamente incompresa a nord delle Alpi.

Nel 1992 l'Italia aveva sfiorato la bancarotta e vissuto un'umiliante espulsione dal Sistema monetario europeo mentre implodeva la Prima Repubblica.



Quando, pochi anni dopo, Germania e Francia s'incamminarono verso l'attuazione del Trattato di Maastricht, i conti del nostro Paese erano ben lontani dal rispettare i parametri di rigore fiscale, ma il Governo guidato da Romano Prodi con Carlo Azeglio Ciampi alla guida del Tesoro, decise comunque di tentare un'impresa che a molti osservatori poteva sembrare disperata, se non ai limiti del possibile: abbattere il deficit dal 7% al 3% del Pil entro il 1997 e, soprattutto, convincere i partner europei Germania in testa, del fatto che non si sarebbe trattato di un risanamento temporaneo ma dell'inizio di un percorso che avrebbe reso l'Italia uno stato con finanze pubbliche sostenibili e un sistema Paese capace di competere sullo scenario globale senza usare scorciatoie (come la periodica svalutazione della lira).



"Nel ripercorrere le vicende che ho raccontato in questo libro - commenta Battocchi - viene a galla il tema cruciale della modernizzazione del Paese.

L'ingresso nell'Euro è equivalso ad accedere ad un campionato più difficile, più tecnico, più veloce, pena la retrocessione.

A vent'anni di distanza, la sfida per il Sistema Paese di saper sciogliere i propri nodi strutturali per competere a livello globale rimane intatta.

Il ripercorrere le vicende di quell'epoca mi auguro stimoli a riflettere su come ciascuno di noi possa fare la sua parte".

Una ricostruzione interessante, quindi, grazie alla quale capire le condizioni attraverso le quali l'Italia entro nella moneta unica.

Necessario passaggio, ma decisamente non semplice.

Titolo: La partita dell'Euro



Autore: Mauro Battocchi

Editore: Egea

Pagine: 135



Federico Unnia

Aures Strategie e politiche di comunicazione