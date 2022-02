Merger and acquisition: cresce il mercato dei primary deals

Il peso degli investimenti in Italia, rispetto alla cornice europea, ha rappresentato quindi il 7% nel 2020.

In particolare, dall'analisi condotta da Grant Thornton emerge che l'Italia, con 111 operazioni di Primary Buy-Out (1.025 il totale complessivo in Europa), si colloca nel 2021 tra i Paesi europei con il maggior trend di crescita (+31% rispetto al 2020), risultando seconda solamente al Regno Unito (+59% vs 2020).

Ancora migliori le performance del Secondary Buy-Out, con il numero delle operazioni realizzate in Italia addirittura raddoppiato nel 2021 (si passa da 9 deals nel 2020 a 18), mostrando così una crescita del 100%, superiore a quella riscontrata in tutti gli altri Paesi europei analizzati.



L'incidenza delle operazioni di Secondary Buy-Out in Italia rispetto all'Europa invece, è pari al 7%, rimanendo pressoché costante dal 2018.

Nel corso dell'ultimo anno, in Italia, per ogni operazione di Secondary Buy-Out, sono state realizzate 6,2 operazioni di Primary.

Operando quindi un confronto tra i volumi del Primary e del Secondary Buy-Out, i risultati dello studio di Grant Thornton confermano per l'Italia una netta prevalenza delle operazioni di Primary (111 complessive contro le 18 del Secondary) che, rispetto al totale delle operazioni realizzate nel mercato domestico, mantengono infatti una posizione predominante, pari all'86%, contro il 14% delle operazioni Secondary.

"È evidente come il mercato italiano del Primary Buy-Out stia assumendo sempre più rilevanza - commenta Sante Maiolica, Partner e CEO di Grant Thornton Financial Advisory Services - non solo rispetto a quello del Secondary ma anche e soprattutto rispetto al contesto europeo, laddove in Italia questa tipologia di operazioni rappresenta l'86% del totale realizzato, contro la media europea del 79%.



Questo risultato riflette il più generale andamento dell'M&A che per il 2021, come emerso dalle ultime analisi del settore, si è rivelato particolarmente positivo sia in termini di operazioni che di controvalori, avendo segnato un record storico dalla crisi finanziaria del 2008.

Le previsioni di crescita attese per il settore, lasciano ben sperare anche per un mercato di primary deals in salute nel 2022 e, perché no, per un suo successivo consolidamento che potrebbe essere favorito dalla spinta data alle aziende dagli interventi economici del 2021 per accelerare i loro processi di crescita per linee esterne".