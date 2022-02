Con il PNRR 730mila nuovi occupati entro il 2026

Si stimano poi 114mila nuove posizioni di lavoro per la Missione 4 (istruzione e ricerca) tra potenziamento dei servizi scolastici, universitari e di ricerca.

E sono ben 137mila i posti potenzialmente creati con la Missione 5 (inclusione e coesione), tra politiche per il lavoro, infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore, interventi per la coesione territoriale.

Infine, si prevedono 46.000 posti di lavoro nella Missione 6 dedicata alla Salute, per i nuovi profili da inserire per l'assistenza sanitaria territoriale, oltre che per la ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale.



"Il PNRR, oltre che un'opportunità per rendere il nostro Paese più efficiente, innovativo e sostenibile è una formidabile occasione di rilancio dell'occupazione, ma per coglierla appieno richiede un impegno congiunto di istituzioni, mondo formativo e imprese", afferma Marco Ceresa, Group CEO Randstad.

"Il piano mette a disposizione risorse importanti per migliorare le competenze di base, combattere l'abbandono scolastico, potenziare il sistema formativo post secondario puntando su ITS, università e lauree professionalizzanti, favorire le politiche attive, sviluppare centri di ricerca e attività innovative.

Tutti gli attori in campo devono fare la propria parte per realizzare questi grandi obiettivi".

Progetto Coesione

In questo contesto, all'interno del proprio piano per il PNRR, Randstad Italia lancia il "Progetto Coesione", con l'obiettivo di aprire sedi proprie o di altre aziende del nord e centro Italia in contesti geografici fragili, come borghi montani, aree interne e marginalizzate, piccoli comuni nel Meridione in fase di declino demografico.



"Il Progetto Coesione - spiega Ceresa - intende creare nuove modalità di lavoro per promuovere la coesione territoriale e contenere il fenomeno dell'emigrazione dal Sud al Nord che sta lentamente portando allo spopolamento dei piccoli borghi e delle aree interne, costringendo spesso i giovani a scelte difficili tra famiglia e lavoro".

Nuove occasioni di lavoro in particolare nell'area dell'amministrazione e dell'ICT che tipicamente consentono lo svolgimento di attività da remoto, in sedi lontane dalle tradizionali aree industriali o commerciali, secondo tre diverse modalità: "rural office", ossia unità, uffici o presidi di piccole dimensioni in piccoli borghi; "south hub", hub aziendali per l'assunzione di 15 o più lavoratori; "south working", la possibilità di assumere lavoratori che lavoreranno da remoto in spazi di co-working.



Randstad prevede l'apertura di 5 nuovi sedi con l'inserimento di decine di lavoratori in questi territori.

Gli altri progetti

Per cogliere a pieno le opportunità di lavoro aperte dalla Missione 6 del PNRR, inoltre, Randstad lancia il "Progetto Medical" che realizzerà partnership con le università per orientamento, recruiting e formazione di profili medici e infermieristici, costruirà "recruiting hub" per profili specializzati in ambito sanitario e realizzerà una "Health School" per la formazione di OSS, ASA, ASO, anche su temi prioritari del PNRR come l'assistenza domiciliare.

In questo contesto, si inserisce in maniera trasversale il "Progetto Cross Boarding", con cui Randstad punterà al reclutamento all'estero di profili specializzati per contrastare il fenomeno della "scarcity" dei candidati, favorendo il matching tra domanda ed offerta di lavoro, in settori chiave per gli investimenti del PNRR, tra cui in particolare la sanità e l'edilizia.



Randstad prevede entro il 2026 il reclutamento all'estero di 2.815 profili in questi due settori.