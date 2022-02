Dalla silver economy alla longevity economy: un movimento per i bisogni

"Ci siamo mossi su tre vettori: contenuti, community e commerce.

Capire come rispondere a un pubblico che ha dei bisogni che devono essere soddisfatti.

Stiamo sviluppando un sistema di collaborazioni con altre aziende, ma stiamo anche pensando di realizzare dei prodotti".

In pratica, Cocooners diventa una piattaforma capace di collaborare coi i partner, ma anche creare qualcosa che abbia un'identità ben definita e che porti valore, quindi dialogo con i player per viaggio o esperienze interessanti offerto con una scontistica importante alla comunità, ma anche pensare a prodotti particolari che ancora non sono reperibili e che possano incarnare i valori di Cocooner.

"Il modello è B2C e B2B - ha proseguito Brufani -: da un lato andiamo sul consumatore direttamente, ma dall'altro dobbiamo parlare con le aziende che creano prodotti per un mercato interessante, che va ben oltre la silver economy che pensa ai pannoloni! La longevity economy è un passaggio che mostra come una persona 'silver' diventa 'active'.



Nella pubblicità, per esempio, manca questa percezione: gli anziani possono essere molto attivi.

Abbiamo visto, da una nostra ricerca, che cambiano le abitazioni, i servizi pubblici, il cibo, i servizi e la gestione del tempo libero.

Dal lato economico puro, abbiamo visto che la ricchezza è concentrata nelle persone sopra i 60 anni, quindi non ha senso non occuparsi di loro".