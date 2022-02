CMO europei a caccia di talenti nel marketing

Circa tre quarti (76%) ritiene inoltre che l'offerta di lavoro ibrido sia la chiave per attrarre i migliori talenti.

Con l'intensificarsi della sfida nella ricerca di talenti con competenze digitali, i responsabili marketing riconoscono l'importanza di possedere un forte employer brand per distinguersi dalla concorrenza.

Quasi tre quarti (73%) afferma che investire nel proprio employer brand è una priorità importante nei prossimi sei mesi, con oltre un terzo (35%) dei CMO che afferma di percepire come i potenziali candidati siano scoraggiati nel candidarsi a causa delle loro attuali politiche sul posto di lavoro.



I dati di LinkedIn mostrano i primi 10 ruoli di marketing in più rapida crescita in Italia nell'ultimo anno:

1 - Junior Marketing

2 - Search Specialist

3 - Marketing Intern

4 - Brand Specialist

5 - Digital Marketing Specialist

6 - Chief Marketing Officer

7 - Community Manager

8 - Social Media Marketing Specialist

9 - Category Buyer

10 - Marketing Analyst

Le prime 10 competenze di marketing in più rapida crescita in Italia nell'ultimo anno sono:

1 - Sales & Marketing

2 - Social Media Communications

3 - Trails

4 - Digital Communication

5 - Facebook Ads

6 - Scrittura

7 - Facebook Marketing

8 - Finance

9 - Content Marketing

10 - Economics

Secondo Tom Pepper, Senior Director, LinkedIn Marketing Solutions LinkedIn EMEA & LATAM, "i professionisti del marketing sono molto richiesti, e in questo nuovo mondo del lavoro le menti più brillanti possono permettersi di essere selettive.



Per vincere in questo mercato competitivo, è essenziale che i datori di lavoro si adattino.

Le aziende avranno la necessità di concentrarsi sulla creazione di una employee experience che metta al centro la flessibilità e lo sviluppo professionale, e i CMO dovranno dimostrare di essere alla ricerca di modalità che consentano ai dipendenti di accrescere la propria creatività e sviluppare costantemente le proprie competenze in un ambiente di lavoro ibrido".