Come la pandemia ha cambiato le abitudini dei consumatori globali

L'analisi "How COVID-19 Changed the Consumer" rivela come l'impatto sull'acquisto di beni e servizi si è verificato soprattutto negli Stati Uniti.

Come spiega Alessio Agostinelli, Managing Director e Partner di BCG, "mentre diverse categorie di prodotti sono state colpite più duramente dalla pandemia, alcune stanno emergendo come vincitrici a lungo termine, guidate da nuovi comportamenti e propensioni d'acquisto che potrebbero rimanere anche quando le restrizioni saranno eliminate.

Questi cambiamenti stanno creando un nuovo ambiente in cui le imprese devono imparare a giocare.

Per le aziende, adesso è il momento di puntare all'analisi delle nuove esigenze dei consumatori per allineare opportunità di differenziazione e innovazione di prodotti, servizi e canali di offerta".

Già ad agosto 2021 (prima della diffusione di Omicron), il 48% degli intervistati temeva che a causa della variante Delta il peggio della pandemia non fosse passato.



Mentre si notava più ottimismo nei mercati emergenti.

In Cina, il 56% degli intervistati pensava che il ritorno ai livelli pre-pandemici fosse già stato realizzato, mentre in Vietnam e Arabia Saudita, l'81% e il 63% pensava che la ripresa potesse arrivare entro il 2022.

I vaccini sono stati la chiave di un primo ritorno alla normalità.

Il 50% degli americani ha ammesso che l'aumento degli immunizzati è la maggiore garanzia per poter circolare in sicurezza.