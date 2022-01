Torna Future Lab, la stella polare per i retailer

Anche il tema della personalizzazione della customer experience sta acquisendo sempre più rilevanza, dai nuovi modelli di vendita omnicanale alle attività predittive per gestire le informazioni di contatto, fino alle nuove piattaforme logistiche per consegne personalizzate, tracking della spedizione, scelta dei corrieri e smart digital locker per la rete di punti di ritiro.

Secondo Laura Ghisleri, Content & Networking Director IKN Italy, "in occasione della quarta edizione di Future Lab sarà presentato l'E-commerce&Sustainability Report, un'occasione per scoprire i trend e i nuovi modelli di business in un mercato nazionale sempre più competitivo.



Saranno inoltre presentati 2 International Case Study - Timberland e Bonprix - grazie ai quali i partecipanti potranno conoscere un modello di eCommerce trasparente, un design responsabile e un business di vendita all'avanguardia.

Oltre alle testimonianze internazionali, più di 20 Case Study per comprendere come cambia la gestione della catena distributiva e le tecnologie utilizzate, tra cui la gestione dell'ultimo miglio di Gorillas e Velasca, i business model di nativi digitali Mammapack e Gioosto, la digitalizzazione della filiera di realtà storiche come Riso Scotti, Fileni, Percassi, l'approccio integrato di Ikea, Lush e Miroglio.

Infine, un focus particolare sarà dedicato alla sostenibilità, in particolare dall'ottimizzazione dell'inventario all'efficientamento dei trasporti e dei cicli di consegna, fino all'utilizzo di mezzi smart e adozione di imballaggi sempre più attenti al rispetto dell'ambiente".



Future Lab è rivolto alle seguenti figure aziendali di diverse realtà retail: Chief Digital Officer, Chief Innovation Officer, Chief Marketing Officer, Chief Information Officer, e-commerce Manager, Digital Manager, Responsabile Logistica, Business Innovation Manager, Responsabile Packaging, Responsabile Sostenibilità, CRM & Business Intelligence, Data Analytics - It Data Analyst - Data Intelligence - Customer Analytics, Business Analyst.

Per informazioni: https://www.onretailweb.it/evento/11392/future-lab-2022/home